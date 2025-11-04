Gary Neville prizanesel vsaj Benjaminu Šešku

Nekdanji branilec Manchester Uniteda Gary Neville je znova udaril po svojem nekdanjem klubu – tokrat po štirih nosilcih ekipe, za katere meni, da igrajo pod svojimi zmožnostmi. Po njegovem bi moral »starajoči se hrbtenični del moštva« pokazati bistveno več, kljub temu da se je forma ekipe v zadnjih tednih nekoliko izboljšala.

Neville je pred dnevi izpostavil tudi Benjamina Šeška in zatrdil, da »bi moral kljub temu, da je še mlad, pokazati več«, tokrat je slovenskega napadalca izpustil in navedel štiri druge nogometaše rdečih vragov.

Amorim počasi postavlja temelje nove ekipe

Po slabem začetku sezone se je moštvo trenerja Rubena Amorima nekako pobralo in v soboto na gostovanju pri Nottingham Forestu zabeležilo četrto zaporedno tekmo brez poraza v Premier League (2:2). Toda Neville opozarja, da rezultati ne smejo zakriti težav.

Benjamin Šeško FOTO: Oli Scarff/AFP

»Hrbet ekipe je ključen,« je povedal v pogovoru za The Overlap Stick to Cricket. »Ko sem sam prišel v United, so jedro ekipe sestavljali Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane in Eric Cantona. Vsi ostali smo se vrteli okoli njih.«

Neville meni, da današnji Manchester United tega nima. Kot največje razočaranje je izpostavil Harryja Maguira, Matthijsa de Ligta, Casemira in Bruna Fernandesa. »Ti štirje bi morali predstavljati hrbtenico ekipe – a ne kažejo vodstvenih lastnosti in konstantnosti, ki ju klub te ravni zahteva,« je dodal.

Po njegovem mnenju Amorim sicer počasi postavlja temelje nove ekipe, vendar »tisti, ki bi morali biti vodje na igrišču, ne vlečejo voza, ampak ga včasih celo upočasnjujejo«.