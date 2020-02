Gattuso grozi Barceloni: Ni še konec!

Ljubljana

Prijateljsko sta se razšla trenerja, Napolijev Gennaro Gattuso in Barcelonin Quique Setien (levo). FOTO: Reuters



Francoz predvideva več prostora

Antoine Griezmann (levo) je rešil Barcelono, Arturo Vidal pa je bil spet rpevorče glave in si po nepotrebnem v zaključku tekme prislužil izključitev. FOTO: AFP

je imel na igrišču sloves nepopustljivega bojevnika. Tak je tudi v vlogi trenerja. Kljub neodločenem izidu 1:1, ki Barceloni v povratni tekmi osmine finala nogometne lige prvakov zaradi gola v gosteh na Camp Nou daje veliko prednost, ni še vrgel puške v koruzo.»Ko igramo kot moštvo, delujemo zelo dobro. Na Camp Nou je naš cilj, da se postavimo še višje na igrišču. Težko bo, toda gremo v Barcelono, da bi napredovali,« je bila ena Italijanovih od misli po dvoboju, ki je imel po njem nesrečen razplet.»Razočaran sem, ker smo naredili eno samo napako, medtem ko bi bili v napadalnih zaključkih lahko bolj zbrani in učinkovitejši. Res smo trpeli, a taktično smo bili perfektni in upam, da smo lahko še boljši. Barcelona v napadu ni opravilo veliko, mi smo naredili napako. Če bomo izkoristili svoje priložnosti, bomo napredovali,« je optimistično zaključil Gattuso.Prvi zvezdnik Barceloneje bil najbolj razpoložen katalonski napadalec, a za njegova merila povprečen. Francozje bil sicer zaradi gola junak, toda igra ni bila na ravni španskega prvaka. Kljub vsemu Griezmann izpostavlja, zakaj ni šlo vse po načrtih in zakaj bo na Camp Nou bolje.»Drugače bo. Imeli bomo več prostora v napadih in pred našimi navijači bomo zmagali,« je poudaril Griezmann, ki je prvič po februarju leta 2017 dosegel gol v ligi prvakov v gosteh. V tem obdobju je dosegel devet golov v LP, vse na domačem igrišču.Trener Barceloneje bil zadovoljen z izidom. »V seštevku je pozitiven. Tekmo smo imeli pod nadzorom, zmanjkalo nam je nekaj v zadnji tretjini proti organizirani Napolijevi obrambi. Tekmec je igral svoj nogomet, dobro se je branil. Mi smo solidno ustavljali njegove nasprotne napade,« je povedal Andaluzijec.Strelec Napolijevega golaje dosegel že 121 gol za moštvo z juga »škornja«, s čimer je na vrhu lestvice najboljšega klubskega strelca ujel Slovaka. Tretji je najslavnejši Argentinec v Neapljus 115 goli.