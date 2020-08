Gattuso: Želimo spisati zgodovino

Neapelj

Messija lahko zaustavi le v sanjah ali na playstationu

Napoli se je razveselil pokala Italije, FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Gennaro Gattuso je bil zelo čustven nogometaš, kot trener je bolj umirjen. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Prva lovorika po šestih letih, lastnik navdušen

, trener Napolija, verjame, da bodo Italijani na jutrišnji povratni tekmi lige prvakov v Barceloni kos izzivu in se prebili v četrtfinale v Lizbono. Prva tekma se je končala z 1:1.Veliki Milanov borec (1999-2012), ki je moštvo iz Neaplja prevzel v težkih časih in ga vrnil v zmagovite tirnice, osvojil je tudi italijanski pokal, pred tekmo, ki se bo začela jutri ob 21.00, pravi: »Vsekakor želimo spisati pomembno poglavje v zgodovini kluba.«Napoli je bil italijanski prvak, ko je zanj igral veliki, vendar v Evropi še ni pustil močnega pečata. Naloga je težka. Barcelona že sedem let ne pozna domačega poraza v ligi prvakov in je favorit, da se trinajstič zapored uvrsti v četrtfinale.in druščina so osvojili drugo mesto v Španiji, Napoli je bil sedmi v Italiji. Ker je osvojil pokal, ko je premagal Juventus, si je zagotovil nastop v evropski ligi, A še vedno ima možnost zaigrati v ligi prvakov, če jo osvoji.Gattuso je priznal, da je že razmišljal o Barceloni, ko je njegova ekipa s 3:1 premagala Lazio na zadnji tekmi prvenstva. »Igrali bomo na veliki sceni in želimo biti tega vredni. Vemo, da bomo morali tvegati, če želimo premagati Barcelono.«Gattuso je bil neusmiljen do nasprotnih napadalcev, takšnega igralca bi potreboval, da bi zaustavljal Messija. »Messija lahko zaustavim samo v sanjah ali na sinovem playstationu,« se je pošalil 42-letni Gattuso, ki je z Milanom dvakrat osvojil ligo prvakov.»Pripravljeni smo se soočiti z Barcelono. Imamo svoj slog igre. Toda oni imajo Messija, ki lahko za seboj pusti deset nogometašev,« pravi Gattuso, ki je imel kot igralec sloves neustrašnega borca, ki so se ga tekmeci bali. »Toda v Napolijevo slačilnico je prinesel mir in harmonijo, potem ko je bila ta razklana pod vodstvom, njegovega trenerja v Milanu. Napoli se je dvignil s 13. mesta na sedmo, Gattuso je na svojo stran pridobil glavne igralce, kot soin»'Rino' je najbolj spoštovan trener pri nas, odkar sem predsednik,« je nad delovno vnemo navdušen lastnik, ki se je veselil zmage v pokalu po 11-metrovkah v Rimu, ta je Napoliju prinesla prvo trofejo po šestih letih.»Obstaja bog nogometa, ki poskrbi, da boš žel, kar si sejal. Zame je to resno delo, ki ga opravljam s strastjo. Vem, da se ne smem sprostiti niti za sekundo,« pove Gattuso, ki utegne v Barceloni pogrešati Insigneja (stegenska mišica). Je pa nared, strelec edinega domačega gola v Neaplju.