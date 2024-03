Gazza: Rešen bom šele, ko me bodo položili v krsto, a borim se naprej

Paul Gascoigne je ob koncu 80. in na začetku 90. let veljal za enega najboljših nogometašev v Evropi, po koncu kariere pa je naslovnice polnil z razuzdanim življenjem.

Kot je 56-letni Gazza povedal v podkastu High Performance, je zdaj brezdomec, ki vrnil k anonimnim alkoholikom in živi v hiši svojega agenta. Nekdanji nogometaš Newcastla, Tottenhama, Interja in Glasgow Rangers se je leta bojeval z alkoholizmom in duševnimi boleznimi. Zbral je 57 nastopov za Anglijo, blestel na SP 1990 in domačem EP 1996, upokojil pa se je leta 2004.

»Zdaj sem žalostni alkoholik, pijem sam v sobi in ne hodim ven. Ljudje mislijo, da me poznajo, ampak tudi jaz se včasih ne poznam. Kadar sem zares depresiven, vzamem pijačo, da me razvedri. To pa stvar samo še poslabša,« je priznal.

Po karieri je bil večkrat aretiran in hospitaliziran. Za njim je več kot 10 programov rehabilitacij, leta 2017 je na kliniki v Southamptonu plačeval 8000 evrov na mesec. Nekoč je porabil 25.000 evrov za poseg v želodcu, ki naj bi mu preprečil nadaljnje pitje. Zaman.

Leta 2021 je priznal, da bo za vedno ostal alkoholik. Ločeni oče treh otrok zdaj spet obiskuje podporno skupino AA. »V življenju sem prizadel veliko ljudi, bil v klinikah in zaporih, smrkal kokain s straniščne školjke ...«

Povedal je še, da zdaj med odvajanjem že do 10. ure zjutraj popije 10 kav in redko gleda nogomet, ker ga preveč pogreša. »Bojim se, da bom rešen šele, ko me bodo položili v leseno krsto. Do takrat se bom boril naprej,« je še razkril nesrečni Gazza.