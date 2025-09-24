Donnarumma lovec na denar? Hotel sem ostati v Parizu ...

Italijanski nogometni zvezdnik Gianluigi Donnarumma je bil v ponedeljek v Parizu na podelitvi zlate žoge izbran za najboljšega vratarja v prejšnji sezoni, v izboru za Jašinovo nagrado je premagal Liverpoolovega tekmeca Alissona Beckerja (Jan Oblak je bil sedmi). Pred kratkim je prestopil iz evropskega prvaka PSG k Manchester Cityju, kar je sprožilo mnoga ugibanja o razlogih za njegov odhod. Je bil res glavni denar?

Zdaj je 26-letnik, evropski prvak z Italijo iz leta 2020, povedal, da si je želel ostati v Parizu, a je obrnil nov list. PSG se je pridružil iz Milana leta 2021. Takrat so ga navijači obtoževali, da ga je zanimal samo denar. Na eni tekmi so mu celo pred gol metali ponarejene bankovce ...

»Ko doživiš toliko pozitivnih stvari, ko preživiš veliko časa z odličnimi prijatelji, je težko,« je Donnarumma povedal novinarjem v Parizu.

Pri Manchester Cityju se je dobro znašel. FOTO: Hannah Mckay/ Reuters

V prejšnji sezoni je osvojil tudi francosko ligo in francoski pokal, zdaj pravi, da se je ustalil pri Cityju, kjer je podpisal petletno pogodbo. Britanski mediji poročajo, da so Angleži zanj odšteli 40 milijonov evrov. »Toda resnica je, da sem našel izjemen klub z izjemnimi igralci, ki so me sprejeli kot veliko družino, in to je zame pomembno,« je dejal.

»Hotel sem ostati v Parizu (ni podaljšal pogodbe, ki bi se iztekla naslednje leto, očitali so mu, da je hotel preveč; op. p.). Sprememba je težka, vendar sem našel res izjemne navijače, izjemne igralce, osebje, trenerja, športnega direktorja in predsednika.«

Drugič je prejel Jašinovo nagrado. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Donnarumma se zdaj popolnoma posveča nalogam pri svojem novem klubu in upa na nove lovorike. »Osredotočen sem na svojo novo pustolovščino,« je dejal. »Zadovoljen sem s svojimi predstavami v zadnjem letu in osvojenimi lovorikami, vendar vem, da se lahko še izboljšam, in to je glavni razlog, zakaj sem se odločil za prestop k Manchester Cityju.«

»Veselim se dela s Pepom Guardiolo (trenerjem; op. p.) in njegovim osebjem, da bi še naprej razvijal svojo igro in pomagal novi ekipi do še večjih uspehov.«

Začel je dobro, s Cityjem je premagal mestnega tekmeca Manchester United s 3:0 in nazadnje remiziral v gosteh z Arsenalom. Na prireditvi v Parizu se je fotografiral z ženo Alessio Elefante in njunim malčkom Leom.

Jašinovo nagrado podeljujejo od leta 2019, ko jo je prejel Alisson. Po dvakrat sta jo dobila Emiliano Martínez in Donnarumma (2020), enkrat Thibaut Courtois. Oblak je bil tretji leta 2021.

Manchester City bo v sredo igral tekmo ligaškega pokala pri Huddersfieldu, v soboto ga čaka domača tekma premier league z Burnleyjem.