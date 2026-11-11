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Nogomet

Gianni Infantino bo ponovno izvoljen, če ga prej ne bodo odstavili

Nekdanji predsednik Fife Joseph Blatter o usodi svojega rojaka: »Zdaj moramo ugotoviti, kako se ga znebiti.« Evropska nogometna zveza še brez kandidata.
Nekdanji predsednik Svetovne nogometne zveze Sepp Blatter je omenil, da bi bil primeren kandidat za novega predsednika Fifa tudi prvi mož svetovne atletike Sebastian Coe. FOTO: AFP
Galerija
Nekdanji predsednik Svetovne nogometne zveze Sepp Blatter je omenil, da bi bil primeren kandidat za novega predsednika Fifa tudi prvi mož svetovne atletike Sebastian Coe. FOTO: AFP
Š. R., STA
11. 11. 2026 | 18:20
11. 11. 2026 | 18:20
2:47
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Rok za oddajo kandidatur za položaj predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) se bo iztekel prihodnjo sredo. Po besedah nekdanjega predsednika Fife Josepha Blatterja bo Evropska nogometna zveza (Uefa) kmalu predstavila protikandidata aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu, nemška tiskovna agencija dpa povzema tednik Spiegel.

»Uefa ima načrt. Prihodnji teden bodo predstavili protikandidata,« je 90-letni Blatter, ki je bil predsednik Fife med letoma 1998 in 2016, povedal za Spiegel. Evropska nogometna zveza sicer močno pritiska, vendar Blatter meni, da bo Infantino ponovno izvoljen, če ga do naslednjih predsedniških volitev marca ne bodo uspeli odstaviti. »Zdaj moramo ugotoviti, kako se ga znebiti,« je poudaril Blatter.

Rok za oddajo kandidatur se izteče 18. novembra. Kot možnega izzivalca se omenja Arsena Wengerja. Po informacijah nemške tiskovne agencije dpa naj bi bila odločitev 77-letnega Francoza znana še ta teden.

Gianni Infantino je Arsenu Wengerju (desno) odprla vrata Fife, a Francoz bi lahko postal njegov tekmec za predsedniški položaj. FOTO: Paul Childs/Reuters
Gianni Infantino je Arsenu Wengerju (desno) odprla vrata Fife, a Francoz bi lahko postal njegov tekmec za predsedniški položaj. FOTO: Paul Childs/Reuters

Sebastian Coe je močna osebnost

Infantino si je v zadnjem času zagotovil podporo številnih nogometnih zvez iz Afrike, Azije in Južne Amerike, kar naj bi mu zagotovilo večino na volitvah med kongresom FIFA 18. marca v maroškem Rabatu. Wenger bi moral za uspeh prekiniti to zavezništvo. Doslej je kandidaturo uradno vložil le Japonec Kozo Tašima, član sveta Fifa, ki mu poznavalci ne pripisujejo realnih možnosti za zmago. Blatter med možnimi kandidati omenja tudi Britanca Sebastiana Coeja, trenutno predsednika Svetovne atletike (World Athletics).

»Coe je bil nekoč tudi predsednik etične komisije Fifa. Je močna osebnost. Dobro bi bilo, če bi bil predsednik iz domovine nogometa, iz Anglije,« je še dejal Blatter, ki je moral pred leti zardi korupcije v Fifi odstopiti, zdaj pa se zavzema za omejitev pristojnosti prihodnjih predsednikov.

»Morda bi moral predsednik v prihodnje opravljati le reprezentativno funkcijo. Za vse drugo bi morala skrbeti svet Fife in izvršni direktor. Fifa bi morala biti vodena kot podjetje,« pravi Švicar.

Atletski predsednik Sebastian Coe bi lahko postal nogometni. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
Atletski predsednik Sebastian Coe bi lahko postal nogometni. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

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FifaGianni InfantinoSepp BlatterArsene WengerSebastian Coe

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