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Nogomet

Infantino dobil izzivalca v boju za predsednika Fife

Predsednik Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino je dobil javno napovedanega protikandidata za predsedniške volitve marca 2027.
Častni predsednik Japonske nogometne zveze Kozo Tašima (desno) bo izzval predsednika Fife Giannija Infantina. FOTO: Takuya Matsumoto/Reuters
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Častni predsednik Japonske nogometne zveze Kozo Tašima (desno) bo izzval predsednika Fife Giannija Infantina. FOTO: Takuya Matsumoto/Reuters
F. T.
5. 11. 2026 | 12:55
5. 11. 2026 | 14:28
2:54
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Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je dobil novega javno napovedanega protikandidata za predsedniške volitve marca 2027, potem ko je pred časom že napovedal kandidaturo nekdanji nogometaš Tottenhama Ramon Vega. Za položaj se bo namreč potegoval Kozo Tašima, 68-letni častni predsednik Japonske nogometne zveze (JFA) in član sveta Fife. Japonska zveza je njegovo kandidaturo soglasno podprla.

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»Hvaležen sem, da lahko to napovem ob polni podpori Japonske nogometne zveze. Ne gre za zmago ali poraz, temveč za to, da svetu jasno predstavimo poštenost, zdravo upravljanje in integriteto, ki jih je japonski nogomet gradil doslej. Prepričan sem, da Fifa danes potrebuje prav te vrednote, ki smo jih vedno varovali. Zato sem se odločil kandidirati za predsednika Fife,« je sporočil Tashima.

Zanimivo je, da Tašima prihaja iz Azije

Japonski funkcionar je poudaril, da se mora Fifa vrniti k preglednemu in pravičnemu upravljanju. Po njegovem bi bilo najslabše, če bi Infantino dobil nov mandat brez protikandidata.

Njegova napoved prihaja v času vse večjega nezadovoljstva z Infantinovim vodenjem svetovnega nogometa. Po propadlem projektu Fifa Forward Enterprise, s katerim je želelo vodstvo Fife del komercialnih pravic svetovnega prvenstva in drugih tekmovanj odpreti zasebnim vlagateljem, so se okrepile zahteve po reformah, večji preglednosti in omejitvi predsedniških pooblastil.

Gianni Infantino FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Gianni Infantino FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Posebej zanimivo je, da Tašima prihaja iz Azije, kjer je Infantino doslej užival močno podporo. Azijska nogometna konfederacija (AFC) je še oktobra javno podprla njegovo kandidaturo, zato odločitev Japonske nogometne zveze pomeni tudi prvo opaznejše razhajanje z dosedanjim stališčem azijskega nogometnega vrha.

Predsedniške volitve bodo 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku, rok za vložitev kandidatur pa se izteče 18. novembra. Tašima mora kandidaturo kljub podpori domače zveze še formalno vložiti v skladu s Fifinimi pravili.

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Infantino se bo potegoval za četrti mandat, prvič po dolgem času pa se odpira možnost, da pri tem ne bo edini kandidat. Tašima sicer priznava, da v volilno tekmo ne vstopa kot favorit, vendar želi že s kandidaturo odpreti vprašanje, komu Fifa pripada in kdo jo sme voditi.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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