Infantino z drugačnim izhodiščem kot Čeferin glede izključitve Izraela

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino se je odzval na vse pogostejše zahteve po izključitvi Izraela iz nogometnih tekmovanj, po današnjem zasedanju v Lozani je poudaril, da Fifa ne more reševati geopolitičnih težav. Šport vidi kot povezovalno silo za premagovanje tovrstnih kriz.

»Fifa geopolitičnih problemov ne more rešiti. Lahko pa podpira nogomet na svetovni ravni in izkoristi povezovalne, vzgojne in humanitarne vrednote nogometa,« na Fifi povzemajo stališče predsednika, ki je sicer zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ta pa podpira izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Pri Fifi so poudarili, da se predsednikova izjava nanaša posebej na situacijo v zvezi z vojno v Gazi. S tem je Infantino zavrnil zahteve po izključitvi Izraela, ki so domnevno prišle s strani dela vodstva Evropske nogometne zveze, katere predsednik je Aleksander Čeferin.

»Pri Fifi se zavzemamo za to, da izkoristimo moč nogometa za združevanje ljudi v razdeljenem svetu. Naše misli so z vsemi tistimi po svetu, ki zaradi vojn trpijo. Najpomembnejše sporočilo nogometa v trenutni situaciji je sporočilo miru in enotnosti,« je še dejal predsednik Fife.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin imata različne poglede na poslanstvo nogometa. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Infantino je ob tem poudaril temeljito posvetovanje z vodstvi kontinentalnih nogometnih zvez, nato pa zavrnil možne ukrepe proti Izraelu. O tem so se po poročanju angleškega časnika The Times na evropski zvezi pogovorili, odločanje o izključitvi pa prestavili na kasnejši termin, potem ko je ameriški predsednik Trump predstavil načrt za končanje konflikta, ki je za Izrael v večjem delu sprejemljiv.

Izključitev Izraela v tem trenutku bi tamkajšnji reprezentanci onemogočila uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika. Tudi ZDA so se odločno izrekle proti izključitvi Izraela iz nogometnih tekmovanj in kot največji soorganizator tekmovanja Infantinu jasno nakazale želeno smer pri odločanju.