Infantino: Spoštujem odločitve neodvisnega disciplinskega odbora Fife

Na burne kritike v primeru Balogun, ko je Fifa pomilostila Folarina Baloguna, ki je prejel rdeči karton, in bo tako lahko ameriški napadalec igral danes ponoči (2.00) v osmini finala proti Belgiji, se je oglasil tudi vse bolj osovraženi predsednik svetovne nogometne zveze Gianni Infantinohttps://www.delo.si/tag/gianni-infantino.

»Vidim javne komentarje v zvezi z odločitvijo neodvisnega disciplinskega odbora Fife glede suspenza Folarina Baloguna in rad bi znova poudaril temeljno načelo upravljanja Fife. Sodna telesa Fife so neodvisna. Delujejo avtonomno, uporabljajo disciplinski pravilnik Fife in o primerih odločajo na podlagi veljavnih predpisov ter konkretnih dejstev, ki so jim predložena. Njihova neodvisnost je bistvena za verodostojnost in integriteto nogometa in to je treba vedno spoštovati,« je začel Infantino.

»Da, redno razpravljam o vprašanjih, povezanih s svetovnim prvenstvom v nogometu, s predsednikom ZDA, in v zvezi s tem vprašanjem sem prejel klic predsednika Donalda Trumpa, tako kot prejemam klice voditeljev držav, vladnih predstavnikov, nogometnih deležnikov in poslovnih voditeljev z vsega sveta o številnih različnih temah.«

»Med najinim pogovorom sem pojasnil, da poteka pravni postopek, v katerega so vključena neodvisna sodna telesa Fife, ter da bo o zadevi v ustreznem času odločila pristojna telesa. Tako deluje sistem Fife in to je načelo, za katerim bom vedno stal. Odločitve disciplinskega odbora Fife preberem, ko so sprejete. Včasih me presenetijo. Včasih se z njimi strinjam, včasih pa ne. Vendar pa te odločitve in avtonomijo teles, ki jih sprejemajo, vedno spoštujem. Ali nam je določena odločitev osebno všeč ali ne, je nepomembno. Spoštovanje neodvisnih institucij in vladavine prava je tisto, kar ves čas varuje integriteto naših tekmovanj in verodostojnost Fife,« se je odzval Infantino, ki bo težko koga prepričal o nepristranskosti.