Gianni Infantino: Največji izziv bo izpeljati prvenstvo brez nesreč

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je 24 ur pred otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva na nabito polni novinarski konferenci v Ciudad de Méxicu dotaknil vseh najbolj aktualnih tem, ki zadevajo šport in politiko, vpleteno v nogomet.

Najprej se je dotaknil Irana. »Zelo ponosni smo, da smo Iran pripeljali na svetovno prvenstvo in to v pozitivnem vzdušju. Če bi moral za to potovati z avtobusom v Teheran, bi to storil. Zahvaljujem se vladam treh držav za sodelovanje. Že to, da bo Iran igral v Združenih državah Amerike, je uspeh. Ne živimo na Luni; živimo na planetu Zemlja in upam, da vam bom prinesel dobre novice,« je v svojem pozitivnem slogu začel misijo prepričevanja in jo nadaljeval z oceno o mundialu. Kaj pričakuje?

»To bo eno najbolj spektakularnih prvenstev v zgodovini, čeprav ... Ne vem veliko o nogometu. Težko je vedeti, kdo je favorit in kdo bo zmagal, ker je toliko kandidatov, Španija, Francija, Anglija, Nemčija, Portugalska, Brazilija, Argentina, Maroko ... Toliko jih je,« se je spretno izognil napovedim o zmagovalcu.

Brez predanosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bi mogli organizirati takšnega mundiala. FOTO: Amber Searls/Imagn Images Via Reuters Connect

Da bi bili ljudje srečni

Brez svojega prijatelja, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ni mogel.

»Imam odličen odnos s predsednikom Trumpom. Brez njegove predanosti bi bilo nemogoče organizirati to svetovno prvenstvo. Hitro je dojel obseg svetovnega prvenstva,« je povedal in se obrnilk zvezdnikom.

»Messijeva udeležba je zelo pomembna, tako kot tudi drugih velikih zvezdnikov, kot so Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane in mnogi drugi, ki jih ne želim pozabiti.« Vroča tema so tudi zavrnitve vstopa v ZDA

»Ni običajno, da Fifa vladi govori, kdo lahko in kdo ne sme vstopiti v njihovo državo. Vlade vladajo v vsaki državi in ​​ko poskušamo vstopiti v Združeno kraljestvo, Italijo ali Nemčijo, moramo zaprositi za vizum; ni enostavno. Postopek, odobritev, to je težavno. To je precej agresiven svet in varnost je najpomembnejša. Sprejeti je treba odločitve, ki so sprejete. Ko jih prosim, naj se sprostijo, mislim, da bi nam morali zaupati; delamo v ozadju. Vedno se bomo trudili, da bi bila rešitev čim bolj pozitivna,« je poskušal pojasniti težave 56-letni Švicar, Italijan, Libanonec.

Pohvali je gostitelje in se dotaknil čarobnosti žoge. »Želimo si, da bi bili ljudje srečni. Če bodo ljudje za teh 90 minut pozabili na svoje vsakodnevne težave in če bodo za 39 dni lahko odložili svoje težave, potem bo to velik uspeh. Upam, da bomo poleg tega videli dih jemajoče tekme, gole in varnost. Ne želimo si nobenih nesreč. To bo eden največjih izzivov svetovnega prvenstva. Verjamem, da če nam bo uspelo zmanjšati pomen polemik in se osredotočiti na pozitivna sporočila, bo to popolno, tako kot je bilo v Katarju, ki je bil izjemen gostitelj in odličen mundial,« je 24 ur pred otvoritveno tekmo žarel od zadovoljstva Infantino.