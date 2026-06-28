Infantino, 600.000 km in 500 ton izpustov

Vsaka ura leta z zasebnim letalom ustvari toliko izpustov, kot jih povprečen človek povzroči v enem letu, opozarjajo strokovnjaki, in zato letošnje svetovno prvenstvo odpira neprijetno vprašanje: kakšna je dejanska cena nogometnega spektakla, ki želi biti prisoten povsod hkrati. V zadnjih treh letih je predsednik Fife Gianni Infantino z enim samim zasebnim letalom preletel približno 600.000 kilometrov, prejšnji teden pa med Ciudadom de Mexicom, Los Angelesom, Vancouvrom in drugimi mesti skoraj vsak dan zamenjal štadion in celino, kar po ocenah podjetja Greenly pomeni do 500 ton izpustov le v enem turnirju.

Članek pokaže, kako je razširitev mundiala na 48 reprezentanc in 104 tekme ustvarila »trajnostni paradoks« globalnega nogometa, kaj takšna struktura pomeni za podnebje, navijače in gostiteljske države ter zakaj se bo isti vzorec ponovil že na ženskem SP v Braziliji in jubilejnem prvenstvu 2030 – brez jasnega odgovora, kdo bo na koncu plačal okoljski račun.