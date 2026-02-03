Na mizi vrnitev Rusije na nogometne turnirje, Ukrajinci šokirani

Predsednik FIFA Gianni Infantino je »obrnil ploščo« v primeru prepovedi Rusije na nogometnih tekmovanjih. Menil je, da bi svetovna nogometna organizacija morala odpraviti prepoved sodelovanja Rusije na mednarodnih turnirjih.

FIFA je Rusiji prepovedala sodelovanje na nogometnih dogodkih takoj po invaziji na Ukrajino februarja 2022. Prepoved ostaja v veljavi, čeprav mladinske ekipe lahko tekmujejo od leta 2023. »Moramo,« je Infantino povedal v intervjuju za Sky News, ko so ga vprašali, ali bi preučil možnost odprave prepovedi. »Sem proti prepovedim, sem tudi proti bojkotom,« je dodal in dejal, da le »ustvarjajo še več sovraštva«.

Infantino vzdržuje tesne stike s Trumpom

»Sodelovanje deklet in fantov iz Rusije na nogometnih turnirjih po vsej Evropi,« bi bilo pozitivno sporočilo. Infantivo predlog je sprožil besen odziv Ukrajine, ki se še vedno bori proti ruskim vojakom in zračnim bombardiranjem.

»679 ukrajinskih deklet in fantov ne bo nikoli moglo igrati nogometa – Rusija jih je ubila,« je na družbenih omrežjih dejal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. »In še naprej ubija, medtem ko moralni degenerati predlagajo odpravo prepovedi, kljub ruskemu neuspehu pri končanju vojne.«

Infantino vzdržuje tesne stike z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mu je decembra podelil novo ustanovljeno nagrado FIFA za mir, potem ko ameriški predsednik ni prejel Nobelove nagrade za mir, čeprav se je za to čast močno zavzemal. FIFA je julija odprla tudi pisarno v newyorškem Trump Towerju in imenovala Trumpovo hčer Ivanko Trump v upravni odbor dobrodelnega izobraževalnega projekta, ki se sofinancira s prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo v nogometu FIFA 2026.

ZDA to poletje gostijo svetovno prvenstvo skupaj z Mehiko in Kanado. Soočajo se s pozivi k bojkotu nekaterih delov politike in družbe zaradi zunanje politike Trumpove administracije. Rusija je turnir gostila leta 2018.