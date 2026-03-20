Gianni Infantino zaradi klubskega svetovnega prvenstva z višjo plačo

Mednarodna nogometna zveza FIFA je v najnovejšem finančnem poročilu razkrila podrobnosti o plači predsednika Giannija Infantina, ki je lani skupaj zaslužil približno šest milijonov evrov. Ključni razlog za rast njegovih prejemkov je občutno povišanje letnega bonusa, povezanega tudi z organizacijo razširjenega klubskega svetovnega prvenstva.

Osnovna plača Infantina ostaja nespremenjena pri približno 2,85 milijona evrov, medtem ko se je njegov bonus povečal za 33 odstotkov. Ta zdaj znaša približno 2,41 milijona evrov, kar je dobrih 600.000 evrov več kot leto prej.

Povišanje je povezano predvsem z novim, razširjenim klubskim svetovnim prvenstvom, ki ga je Fifa v ZDA prvič organizirala v novi obliki. Mesec dni dolgo tekmovanje, močno podprto tudi s savdskim kapitalom, je po ocenah prispevalo skoraj dva milijona evrov prihodkov, zmage pa se je razveselil londonski Chelsea. Fifa je v istem poročilu razkrila tudi širše finančne ambicije. V tekočem štiriletnem ciklu naj bi prihodki dosegli vsaj 13 milijard dolarjev (dobrih 11 milijonov evrov), za obdobje 2027–2030 pa načrtujejo še višjo številko – okoli 14 milijard dolarjev (dobrih 12 milijonov evrov).

Del teh sredstev naj bi bil namenjen razvoju nogometa. Fifa napoveduje približno 2,3 milijarde evrov razvojnih sredstev za nacionalne zveze in regionalne organizacije, kar pomeni približno 20-odstotno povečanje glede na trenutno obdobje. Ob tem Infantino ostaja na čelu organizacije že od leta 2016, prihodnje leto pa ga čaka nova kandidatura za predsedniški mandat. Če bo ponovno izvoljen, bi lahko Fifo vodil do leta 2031, kar je tudi najdaljše dovoljeno obdobje po veljavnih pravilih.

Razkritje plač vodilnih funkcionarjev je del reform na področju transparentnosti, ki jih je Fifa uvedla ob Infantinovem prihodu na čelo organizacije. Plače in bonuse določa posebna komisija znotraj zveze, kar naj bi okrepilo nadzor nad upravljanjem ene najvplivnejših športnih organizacij na svetu.