Gianni Infantino zavrača vse očitke

Zürich – Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je zavrnil vse obtožbe švicarskega tožilstva, ki je danes zoper Švicarja začelo kazenski postopek. V sporočilu za javnost je Infantino dejal, da je vselej opravljal le svojo dolžnost.



»Vedno sem si prizadeval za razčiščevanje zadev, povezanih z našo organizacijo. In tudi v prihodnje bo FIFA sodelovala z oblastmi. Ne bom dopustil, da nas od tega kaj odvrne,« so Infantinove besede zapisali pri FIFA.



Infantino je dodal, da so se uradniki FIFA »srečali s pravosodnimi organi tudi v drugih pravnih sistemih po svetu in da to nikoli ni bila težava. Zlasti v ZDA je to sodelovanje povzročilo več kot 40 kazenskih obsodb. V skladu s tem še vedno v celoti podpiram sodne postopke,« je dodal Infantino.

Obtožbe so hude

Švicarsko tožilstvo je danes vložilo kazenski postopek proti Infantinu. Posebni tožilec Stefan Keller je preiskoval domnevno prikrite sestanke med predsednikom FIFA in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem, zaradi ugotovitev pa je sprožil kazenski postopek. Sestanki so potekali leta 2016 in 2017.



Sodišče je prejšnji teden ugotovilo, da je Lauber prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s FIFA, vključno s tem, kako sta si Rusija in Katar pridobila pravico, da gostita svetovno prvenstvo v nogometu v letih 2018 in 2022.



Možna kazniva dejanja vključujejo zlorabo javnega položaja, kršitev uradne tajnosti, pomoč kršiteljem in spodbujanje teh dejanj, je zapisalo švicarsko tožilstvo.



Infantino je predsednik FIFA postal februarja leta 2016, tri leta kasneje pa je bil izvoljen še za en mandat na čelu krovne Mednarodne nogometne zveze.