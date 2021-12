Glas ljudstva: Dinamo v roke Keku ali Bišćanu

V nadaljevanju preberite:

Pri zagrebškem Dinamu so manj kot 24 ur po tem, ko je odstop v živo pred televizijskimi kamerami podal trener Damir Krznar, na njegovo mesto postavili Željka Kopića. Štiriinštiridesetletni Osiječan je še pred nekaj več kot tremi leti vodil velike rivale iz Splita, prav Hajduk bo njegov prvi tekmec na modri klopi, kjer bi se do konca leta lahko zgodila tudi kakšna korenitejša sprememba. O povezavah s selektorjem slovenske reprezentance Matjažem Kekom in še enim nekdanjim trenerjem Maribora, Antejem Čačićem, predsednik Mirko Barišić na četrtkovi novinarski konferenci ni želel govoriti. Kekova nasprotnika v boju za vroči stolček, če si ga Mariborčan seveda sploh želi, sta tudi ikoni hrvaškega nogometa in nekdanja »ljubljanska zmaja« Igor Bišćan in Robert Prosinečki.