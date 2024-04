Glavni kandidat za klop Bayerna je Ralf Rangnick

Dobro obveščeni nemški Sky poroča, da naj bi bil Ralf Rangnick glavni kandidat za naslednika Thomasa Tuchla na klopi bavarskega šampiona Bayerna.

Rangnick je sicer nedavno dejal, da se dolgoročno vidi v vlogi avstrijskega selektorja, a klica Bayerna ne dočaka vsak, zato Sky trdi, da sta obe strani v resnih pogovorih in naj bi bili blizu dogovora, ki bi lahko bil sklenjen že v naslednjih dneh.

V zadnjih dneh so se v povezavi z Bayernom omenjala številna imena, od Zinedina Zidana do Unaia Emeryja (ki je medtem podaljšal pogodbo z Aston Villo), na koncu pa naj bi pretehtalo Rangnickovo znanje nemškega jezika in poznavanje nemškega nogometnega okolja. Rangnick je sicer znan kot arhitekt nogometnega vzpona Leipziga.