Gliha sedel na vročo kosovsko klop

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Primož Gliha je novi selektor članske reprezentance Kosova. Kot poroča spletna stran kosovske zveze, je 55-letnega Slovenca potrdil izvršni odbor. Gliha je sicer kot začasni selektor na dveh tekmah že vodil Kosovo pred prihodom prejšnjega selektorja Alaina Giressa.

Francoski strokovnjak je moral zapustiti krmilo kosovske izbrane vrste po slabem začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Pod njegovim vodstvom so kosovski nogometaši na štirih tekmah osvojili le tri točke in so predzadnji v skupini I, kjer so še Švica, Romunija, Izrael, Belorusija in Andora.

Predsednik kosovske nogometne zveze (FFK) Agim Ademi je pri izbiri upošteval tudi dejstvo, da je Gliha kot začasni selektor Kosova remiziral z Grčijo v kvalifikacijah za SP 2022, novi selektor pa je nato izgubil obe tekmi proti Grkom v ligi narodov.

Gliha, ki je kot igralec zamenjal številne klube, igral je v Sloveniji, na Hrvaškem, Japonskem, Madžarskem, v Avstriji, Izraelu in Franciji, je kot trener delal pri Olimpiji, Dravi, Muri, Gorici, Kopru ter vodil Slovenijo do 19 in 21 let.