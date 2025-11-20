Gliha: Selektor je vedno kriv za neuspeh

Potem ko je slovenska nogometna reprezentanca ostala brez zmage v skupini in posledično brez uvrstitve na svetovno prvenstvo 2026 v Severno Ameriko, so ocenili učinek izbrane vrste, reprezentantov in selektorja Matjaža Keka številni strokovnjaki. V pogovoru za hrvaški portal Net.hr je to storil tudi Primož Gliha, ki je tradicionalno neposreden.

Nekdanji nogometaš Dinama, pozneje slovenski reprezentant in tudi selektor slovenske nogometne reprezentance U-21, nazadnje pa selektor Kosova, se je strinjal s sugestivnim vprašanjem novinarja, da je bila Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026 brez energije.

»Tako je. Najpomembnejša stvar v nogometu je, kako vstopiš v tekmo. Ni pomembno, proti komu igraš. V karieri sem denimo kot selektor premagal Srbe, svetovne prvake med mladimi, igral neodločeno dvakrat proti Franciji, meril moči s Portugalsko in iztržil remi. Kot igralec sem za Slovenijo nastopil na znameniti tekmi na Poljudu proti Hrvaški, ko sem aprila 1997 dosegel hattrick. Ni pomembno, kdo stoji na drugi strani – vedno je ključno, s kakšno energijo in karakterjem vstopiš v tekmo. In z enako psihološko zahtevnostjo znajo v vsaki tekmi igrati samo Hrvati. Samo hrvaška reprezentanca to zmore in zato imate takšne rezultate iz leta v leto. Dovolj je, da se tekmec samo malo sprosti – in že ima težave,« je zatrdil Gliha, nato pa nadaljeval.

Slovenija je v kvalifikacijah ostala brez zmage. FOTO: Jože Suhadolnik

»Dve leti sem bil selektor Kosova. Proti Švici smo dvakrat igrali neodločeno. Drugo tekmo v Švici smo igrali brez polovice ekipe – poškodbe, kartoni … V tem ciklusu je Kosovo proti Švici že po prvem polčasu zaostajalo za štiri gole, končalo se je 4:0. Ta kosovska reprezentanca je bila brez težav druga v skupini B in če bi v Švici takrat igrali že neodločeno, bi se morda neposredno uvrstila na SP. Moja Slovenija? Vse tekme je odigrala brez energije, le občasno nam ni bila naklonjena sreča, kar se jasno vidi na lestvici – in lestvica ne laže. Pokaže, da nisi bil pravi,« je prepričan nekdanji napadalec.

Je torej Slovenija odpovedala in je odgovornost na selektorju Matjažu Keku, na igralcih, ali je razlog za neuspeh Slovenije deljen? »Za takšen zaključek ni treba biti preveč pameten. Selektor je vedno kriv za neuspeh, igralci pa so zaslužni, ko se zmaguje. Zelo jasno in enostavno. Vojska je takšna, kakršen je njen general. Poglejte Zlatka Dalića – Modrić in Perišić držita visoko raven ritma, motivacije, predanosti reprezentanci. To sta ključna elementa, ki odločata, kako boš končal kvalifikacije, koliko točk boš osvojil – v reprezentanci ali klubu. Slovenija tega ni imela in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Hrvaški novinarji se veliko ukvarjate s sistemi, postavitvami, načinom igre. Pomembno, ampak sekundarno,« je dodal Gliha.

Dinamo in Hajduk sta instituciji, Slovenija kikiriki

Novinar ga je spraševal tudi o možnosti, da bi se Matjaž Kek preselil na klop Dinama – seveda v primeru, da bi Zagrebčani odpustili Maria Kovačevića, NZS pa ne bi podaljšala pogodbe s Kekom.

»Matjaž Kek je v začetku drugega mandata štiri leta vodil reprezentanco brez omembe vrednega uspeha. Štiri leta so čakali na njegov rezultat. Mario Kovačević v Dinamu doživlja prave travme po dveh mesecih in pol zaradi slabših rezultatov – hrvaški novinarji so ga v tem času že večkrat ‘odstavili’. Povejte mi, kdo bi v Dinamu čakal trenerja pol leta, kaj šele štiri leta, kot v Sloveniji čakajo Keka? To so popolnoma druge dimenzije delovanja. Pred Kekom je Slovenija v štirih letih zamenjala tri selektorje – Slavišo Stojanovića, Tomaža Kavčiča in Srečka Katanca. V Dinamu je že šesta ali sedma tekma problematična. Kdor tega pritiska ne zdrži … Veste, kakšen je pritisk v Dinamu v primerjavi s pritiskom v slovenski reprezentanci? Nebo in zemlja. Slovenija je ‘kikiriki’, ko govorimo o pritisku, v primerjavi s tem, kar doživlja trener v Dinamu ali Hajduku. Dinamo in Hajduk sta instituciji – gre za vojski navijačev, izjemen medijski interes, vse je na najvišji ravni. Ko Slovenija izgubi, se v ponedeljek preprosto gre v službo, nihče o tem niti ne govori več, niti ne razmišlja.«