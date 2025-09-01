Globalni Maribor nujno potrebuje izkušenega zdravilca

V nadaljevanju preberite:

Z zlata vredno zmago, najpomembnejšo v tem delu sezone in prvo po dveh letih v velikih derbijih, je nogometna Olimpija obudila upanje o ubranitvi naslova državnega prvaka. V taboru poražencev Mariboru je udarila »bomba«. »Pričakoval sem igriv in agresiven Maribor, od tega ni bilo nič,« je bil zelo razočaran v. d. trenerja Radovan Karanović.

Olimpijina zmaga na slovenski pogon – strelec je bil Jošt Urbančič, v začetni enajsterici pa so bili še štirje slovenski fantje (Marko Brest, Matevž Dajčar, Jan Gorenc in Dino Kojić), pet jih je imel tudi Maribor – je bila ob vseh okoliščinah podvig (dolgo potovanje iz Armenije in utrujenost) in je zelo lepa popotnica za trenerja Erwina van de Looija.

Lov za trenerjem je zdaj nujna mariborska naloga, ki ji bo sledila še neizbežna doselekcija. Slovensko ali mariborsko okolje dobesedno ne prenese prekomerne »globalnosti«, kot si jo je zamislil glavni plačnik Adžun Ilidžali.