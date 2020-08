Gnezda Čerin bo dve sezoni član Rijeke

Reka - Adam Gnezda Čerin je danes postal novi član hrvaške Rijeke, so potrdili na spletni strani kluba. Nemški Nürnberg je 21-letnega zveznega nogometaša hrvaškemu prvoligašu posodil za naslednji dve sezoni, po izteku posoje pa bo imela Rijeka, ki jo s klopi vodi slovenski strateg Simon Rožman, priložnost nogometaša tudi odkupiti.



Gnezda Čerin se je nekajkrat že znašel na seznamu slovenskih reprezentantov, nastopa za izbrano vrsto, ki jo vodi Matjaž Kek, pa še nima. Štirikrat je igral za mlado slovensko reprezentanco.



Pred odhodom v Nemčijo je igral za Domžale. "Prvi vtisi so odlični, prišel sem v klub, ki se lahko pohvali s pogoji za delo na ravni velikih evropskih klubov. Srečen sem, da sem prišel sem in komaj čakam da zaigram za Rijeko," je za klubsko spletno stran svojega novega kluba dejal Adam Gnezda Čerin.