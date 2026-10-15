Gol Timija Maxa Elšnika, poraz Crvene zvezde, v Splitu divjali navijači

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v 1. kolu konferenčne lige doživel poraz v gosteh pri Luganu. Švicarski tekmec je biljši s 3:2.

Beograjčani so se v Luganu znašli v zaostanku v 25. minuti, ko je zadel Albian Ajeti, toda sedem minut pozneje je Elšnik, ki je igral celo tekmo, poskrbel za izenačenje. Rade Krunić je v 67. minuti zvezdo celo popeljal do vodstva, a sta Dereck Moncada v 84. in Anto Grić v 89. z bele pike priigral zmago domačim. Sandi Ogrinec je z banjaluškim Borcem gostoval pri Panathinaikosu in tudi on ostal brez točk. Panathinaikos je slavil z 2:1, Kings Kangwa je v 70. minuti dosegel zmagoviti zadetek.

Hajduk je slavil veliko zmago, ki pa jo je navijaška skupina Torcida zasenčila s svojimi sramotnimi izpadi. FOTO: Miroslav Lelas/Reuters

Splitska efvorijo in veliko fešto, potem ko se je Hajduk v Evropo vrnil po šestnajstih letih, so uničili navijači. Že pred tekmo proti slovitemu Ajaxu so privrženci navijaške skupine Torcida po mestnih ulicah marširali in vzklikali »Poteptajte, poteptajte, poteptajte Jude«, »Auschwitz, Auschwitz« in »Vstani, Adolf«, pa tudi »Dajmo, dajmo, ustaši«, posneli pa so tudi pesem: »Plaveži, zažigam jih, tri vrste koksa, štirje Judje. Jud kriči ...« Za vrhunec sramote pa so v 77. minuti še prekinili tekmo za 12 minut. Hajduk je bil takrat že v vodstvu z 2:1. Tekma se je tudi končala z veliko zmago Splitčanov, ki pa bo epilog dobila v Nyonu. Hajduk čaka huda disciplinska kazen.