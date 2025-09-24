  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Gol je zabil še en napadalec, ki je krojil prestop Benjamina Šeška

    Švedski reprezentant Alexander Isak je svoj prvi gol v dresu Liverpoola zabil v ligaški pokalni tekmi proti Southamptonu.
    Alexander Isak je v pokalnem tekmovanju zabil prvi gol za Liverpool, odkar je k rdečim prestopil za 145 milijonov evrov. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Galerija
    Alexander Isak je v pokalnem tekmovanju zabil prvi gol za Liverpool, odkar je k rdečim prestopil za 145 milijonov evrov. FOTO: Paul Ellis/AFP
    G. N.
    24. 9. 2025 | 08:16
    24. 9. 2025 | 08:16
    A+A-

    Najdražji nogometaš v angleškem nogometu Aleksander Isak je prebil led. V tekmovanju »Carabeo Cup«, v katerem je že pred tedni senzacionalno izpadel Manchester United po strelih z bele točke, je 26-letni švedski napadalec v 54. minuti zabil gol za 1:0. Liverpool, ki je za 193 cm visokega in slokega napadalca plačal kar 145 milijonov evrov odškodnine, je tesno premagal Southampton z 2:1, potem ko je v 85. minuti zabil še ena poletna okrepitev Hugo Ekitike. Francoz, za katerega so rdeči plačali 80 milijonov evrov, si je nato privoščil neumnost, saj si je zaradi proslavljanja gol s slečenim dresom prislužil drugi rumeni karton in izključitev. 

    Benjamin Šeško je še bolj pod pritiskom, le še on od poletnih napadalnih kapitalcev ni zabil gola. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Benjamin Šeško je še bolj pod pritiskom, le še on od poletnih napadalnih kapitalcev ni zabil gola. FOTO: Oli Scarff/AFP

    Isak je še zadnji napadalec iz poletne prestopne sage, v kateri so bili vpleteni najdražji napadalci z Benjaminom Šeškom v eni od glavnih vlog. Po Isakovem golu je zdaj le še slovenski zvezdnik brez gola. Njegov predhodnik pri Manchester Unitedu Danec Rasmus Höjlund je bil že strelec v serie A za Napoli, Arsenalov Šved Viktor Gyökeres je že pri treh golih za Arsenal v premier league, Nemec Nick Woltemade pa je zabil že v prvem nastopu za Newcastle.  

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Martinelli kaznoval Guardiolovo strahopetno taktiko, Šeško taktična žrtev

    V Angliji je bilo pestro. Liverpool je premagal Everton in ostaja stoodstoten. Šeško odigral le polčas proti Chelseaju. Arsenal izenačil v sodnikovem dodatku.
    21. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rekordne vsote

    Nemška legenda o Šešku, Isaku in drugih: To je noro

    Nekdanji predsednik Bayerna iz Münchna je bil kritičen do visokih zneskov za prestope »povprečnih« igralcev. Za nemške klube si želi drugačno pot.
    16. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna bitka za Manchester

    Benjamin Šeško, pozor, tekmeci zabijajo

    Današnji (17.30) derbi angleškega prvenstva med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom nova priložnost za prvi gol najboljšega slovenskega napadalca.
    14. 9. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Nataša Pirc Musar za Delo: V govoru bom opozorila na tri stvari

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Požar

    Dan po odkritju spominske table gorelo na Petričku

    Potem ko so včeraj odkrili spominsko ploščo v spomin na dogodke po drugi svetovni vojni, ki razlagajo tragično usodo otrok s Petrička, je ponoči zagorelo.
    Špela Kuralt 23. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

    Med glavnimi dejavniki tveganja za bolezni so kajenje, neprimerna prehrana in premalo gibanja.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

    Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje; le za zdravila iz žepa plačujemo več kot za zobe.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Benjamin ŠeškoManchester UnitedLiverpoolAlexander Isak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Projekt ERC

    Slovenski raziskovalec nad nekontrolirane variacije 3D-tiska kovin

    Dominik Kozjek bo povezoval strojništvo in umetno inteligenco za izboljšanje specifičnega tehnološkega postopka 3D-tiskanja.
    Saša Senica 24. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Olimpijski prvak (še) nima mesta v ekipi

    V avstrijski reprezentanci se obeta še nadvse hud boj za zadnjo vstopnico za tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo od umetnika

    Poslovil se je nekdanji umetniški direktor mariborske Opere

    Boris Švara je bil dirigent, več let pa je bil tudi umetniški direktor in ravnatelj Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
    24. 9. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tekme v tujini

    Predsednikov kritičen poziv največjim

    Prvi mož Uefa Aleksander Čeferin je v pismu vsem 55 nacionalnim zvezam pozval, naj se o o ligaških tekmah v tujini posvetujejo z evropskim upravnim organom.
    24. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Št. 1 o št. 2

    Španec dobro ve, da je izzval tekmeca, ki se ga bo lotil na drugačen način

    Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz je povedal, da se bo po zmagi na zadnjem velikem slamu moral pripraviti na novega in izboljšanega Jannika Sinnerja.
    24. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo od umetnika

    Poslovil se je nekdanji umetniški direktor mariborske Opere

    Boris Švara je bil dirigent, več let pa je bil tudi umetniški direktor in ravnatelj Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
    24. 9. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tekme v tujini

    Predsednikov kritičen poziv največjim

    Prvi mož Uefa Aleksander Čeferin je v pismu vsem 55 nacionalnim zvezam pozval, naj se o o ligaških tekmah v tujini posvetujejo z evropskim upravnim organom.
    24. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Št. 1 o št. 2

    Španec dobro ve, da je izzval tekmeca, ki se ga bo lotil na drugačen način

    Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz je povedal, da se bo po zmagi na zadnjem velikem slamu moral pripraviti na novega in izboljšanega Jannika Sinnerja.
    24. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo