Gol je zabil še en napadalec, ki je krojil prestop Benjamina Šeška

Najdražji nogometaš v angleškem nogometu Aleksander Isak je prebil led. V tekmovanju »Carabeo Cup«, v katerem je že pred tedni senzacionalno izpadel Manchester United po strelih z bele točke, je 26-letni švedski napadalec v 54. minuti zabil gol za 1:0. Liverpool, ki je za 193 cm visokega in slokega napadalca plačal kar 145 milijonov evrov odškodnine, je tesno premagal Southampton z 2:1, potem ko je v 85. minuti zabil še ena poletna okrepitev Hugo Ekitike. Francoz, za katerega so rdeči plačali 80 milijonov evrov, si je nato privoščil neumnost, saj si je zaradi proslavljanja gol s slečenim dresom prislužil drugi rumeni karton in izključitev.

Benjamin Šeško je še bolj pod pritiskom, le še on od poletnih napadalnih kapitalcev ni zabil gola. FOTO: Oli Scarff/AFP

Isak je še zadnji napadalec iz poletne prestopne sage, v kateri so bili vpleteni najdražji napadalci z Benjaminom Šeškom v eni od glavnih vlog. Po Isakovem golu je zdaj le še slovenski zvezdnik brez gola. Njegov predhodnik pri Manchester Unitedu Danec Rasmus Höjlund je bil že strelec v serie A za Napoli, Arsenalov Šved Viktor Gyökeres je že pri treh golih za Arsenal v premier league, Nemec Nick Woltemade pa je zabil že v prvem nastopu za Newcastle.