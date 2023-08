Gol, ki je bil razveljavljen, bi pomenil drugačno tekmo

Galatasaray je bil premočan. Uveljavil je bogate izkušnje, toda Olimpija ni bila tako slaba, kot kaže končni izid. Naj je vplivala tudi sporna odločitev švedskega sodnika Andreasa Ekberga, ki je razveljavil Olimpijin izenačujoči gol. To bi lahko bila kratka in jedrnata ocena prve tekme slovenskega in turškega prvaka v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Turški nogometaši so z nogo in tri četrt že v 4. kolu, povratni dvoboj v torek v Istanbulu bo le še formalnost.

Navijači so kljub porazu po koncu tekme nagradili nogoemtaše za vščeno predstavo. FOTO: Leon Vidic/Delo

»To je bil spektakel, hvala navijačem. V Evropi se vsaka napaka maščuje, najprej prva, potem še moja. V Istanbul gremo izvleči največ, kar se da. V seštevku bi lahko v prvem polčasu lahko iztržili več, bil je soliden glede na ugled in moč tekmeca. Zabili smo gol, ko smo imeli pobudo. Če ga sodnik ne bi razveljavil, bi lahko še enega. Oni so bili v krču," je o trenutku, ki je vplival na razplet povedal Olimpijin branilec Marcel Ratnik.

Trener Joao Henriques je poudaril, da bodo tudi v Istanbul igrali za zmago. V domači bitki je videl tudi veliko dobrega.

Olimpijin trener Joao Henriques je razveljavljen gol označil za ključnega za nadaljevanje tekme. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Navijačem smo se želeli oddolžiti z dobrim izidom. A na koncu jim je bilo všeč to, kar so videli, ne glede na rezultat. Izid prvega polčasa je bil nepošten. Po moji oceni ni bilo prekrška pri izenačujočem golu. Vratar Muslera je imel dve, tri obrambe, zabili smo gol. In to je bil trenutek, ki bi lahko pomenil drugačno tekmo. Mi bi rasli in morali bi biti drugače. To vemo. Proti tako izkušenimi moštvi so napake kaznovane. Drugega gola nismo pričakovali tako hitro. Toda mi dozorevamo in napredujemo, večina igralcev se prvič srečuje s takšno ravnjo tekmovanja in kakovostjo,« je med drugim povedal Portugalec. Njegov kolega z Galatasarayeve klopi Okan Buruk je bil predvsem spoštljiv.

»Igrali smo proti dobremu tekmecu. V nekaterih delih tekme je bil močnejši, v nekaterih mi. Po drugem golu smo držali vse vajeti, dosegli smo še tretji gol, a ni še za nas, igramo proti močnemu nasprotniku,« je polaskal trener.