Gol? Nezaslišano, verjetno je šlo za vratarjevo napako, je bil piker junak

Z devetimi obrambami od desetih neposrednih strelov v vrata je Manuel Neuer prepričljivo osvojil naziv igralca tekme v prvem četrtfinalnem dvoboju lige prvakov med Realom in Bayernom. Veteran v Bayernovih vratih si je po tekmi privoščil tudi nekaj razposajenosti in sproščenih komentarjev.

»Škoda, ker nismo dosegli še tretjega gola,« je razmišljal 40-letni Neuer in pojasnil svojo oceno.

Manuel Neuer se je odzval pozivom navijačem po prvioh 90 minutah epskega dvoboja velikanov. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

»Vsi vemo, kako nevaren je Real. Madridčani so imeli številne priložnosti, nekatere so zapravili sami. Z zmago smo zadovoljni, a škoda je, ker nismo zmagali z 2:0.«

Realovi nogometaši so v okvir vrat sprožil kar 20 strelov. Edini gol je Bayern prejel v 71. minuti, ko je po podaji Trenta Alexander-Arnolda zadel Kylian Mbappé. Neuerjev komentar je bil hudomušen.

»To je nezaslišano! Verjetno je šlo za napako vratarja,« je bil šaljiv in pojasnil, kako se je treba soočiti z napadalcema, kot sta Mbappe in Vinicus Jr.

»Sta med najboljšimi igralci na svetu. Sta odlična v preigravanju in nevarna z obema nogama. Če igramo kompaktno, ju je lažje ustaviti, a v dvobojih ena na ena sta skoraj neustavljiva,« je zaokrožil svoj pogled na tekmo 40-letni vratar, ki si je na družbenih omrežjih prislužil status velikega junaka. In tudi med svojimi trenerji. Strokovni štab Bayerna je Neuerju podaril tudi poseben spominek iz Madrida, namenjen, kot so se izrazili, »največjemu v zgodovini«.