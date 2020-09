Golfist Gareth Bale je korak od vrnitve v Tottenham

Ljubljana

Pri Tottenhamu si je Garetha Balea zaželel tudi Jose Mourinho. FOTO: Carl Recine/Reuters

Realov predsednik Florentino Perez ni skrival navdušenja, ko je v klub pripeljal Garetha Balea. FOTO: Sergio Perez/Reuters

ne cvetijo rožice. Ne cvetijo tudiu, zato bi bila združitev Tottenhamovega trenerja in Realovega napadalca dobrodošla za vse, igralca in kluba.Premiki v prestopnih pogovorih kažejo, da je le še vprašanje ur, kdaj se bo trmasti Valižan, ki je bil eden od najzaslužnejših za Realova zmagoslavja v ligi prvakov, vrnil tja, od koder je leta 2013 tudi odšel za rekordni znesek 102 milijona evrov Njegov prestop je presegel tudi Ronaldovega, čeprav so se Madridčani trudili, da bi ga prikazali kot manjšega, s čimer bi pomirili Portugalca in njegov menedžerski štab, ki je vedno izsilil vse največ za svojega varovanca.Bale je bil tisti, ki je le premaknil pogajanja o svojem statusu. Še lansko leto je bilo 31-letnemu igralcu malo mar za namere, da pri njem ne bo v ospredju in bo vse bliže tribuni kot rezervni klopi. Bale se je zavedal, da ga ščiti odlična pogodba, po kateri na leto zasluži 15 milijonov evrov neto. Za Real to pomeni 30 milijonov. Ker ima še dve letno pogodbo, bi Real tako plačal kar 60 milijonov €. Prav tako pa mu je v Madridu ugajal življenjski ritem. Kadar ni bil z dušo in telesom pri nogometu, je bil pri golfu, ki je njegova najljubša postranska stvar.Po še ne potrjenem dogovoru bi Tottenham prevzel stroške plače, Real pa bi pokril vse morebitne bonus zaslužke, ki bi igralcu pripadli ob Realovih uspehih.