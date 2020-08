Goljufija na Ferskih otokih?

Ljubljana - Evropska nogometna zveza (Uefa) je dve tekmi evropskih klubskih tekmovanj registrirala s 3:0, ker moštvi zaradi osamitve po nekaj pozitivnih testih na virus sars-cov-2 nista mogli igrati na gostovanjih. Krajšo sta potegnila Slovan iz Bratislave v kvalifikacijah za ligo prvakov in Priština v predkvalifikacijah za evropsko ligo.



Še posebej hud udarec je odločitev Uefa zadala »slovenskemu« Slovanu, ki je bil v dvoboju s ferskim prvakom Klaksvikom velik favorit. Pri slovaškemu klubu se niso sprijaznili z odločitvijo in so prepričani, da je šlo za prevaro, saj so po vrnitvi opravili teste na virus sars-cov-2 in so bili negativni. Na Ferskih otokih so dvakrat odpovedali tekmo zaradi domnevnih okužb z virusom sars-cov-2. Prvič zaradi okužbe fizioterapevta, drugič pa dveh igralcev.



Slovan je obtožil Ferce, da so priredili izide testov. »Kažejo, da smo imeli prav. Oblasti na Ferskih otokih namerno niso dovolili, da bi se tekma odigrala. Vse naše teste, ki smo jih opravili po vrnitvi domov, smo poslali Uefi. To je naš argument, s katerim se želimo zaščititi pred prevaro Fercev,« je povedal direktor Slovana Ivan Kmotrik.



Člani Slovana, ki je lansko leto igral v skupinskem delu evropske lige, so Ljubljančan Kenan Bajrić, Mariborčan Žan Medved in Žuženberčan Alen Ožbolt.



Priština bi morala gostovati 18. avgusta, vsi igralci so bili pred odhodom s Kosova negativni, po ponovnih testiranjih na Gibraltarju pa je bilo več članov ekipe pozitivnih in je morala celotna ekipa v osamitev.