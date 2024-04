Gorica po enajstmetrovkah prvi finalist slovenskega pokala

Nogometaši Gorice so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. Novogoričani so v polfinalu v drugoligaškem obračunu na domačem igrišču po enajstmetrovkah premagali Beltince Klimo Tratnjek s 6:4 (0:1, 1:1). V finalu, ki bo 24. maja v Stožicah, se bodo merili z boljšim iz četrtkovega polfinalnega dvoboja med prvoligašema Muro in Rogaško.

V prvem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, dotlej najlepšo pa je imel v 37. minuti Haris Kadrić, ki je prišel pred Zvera, a je bil beltinški vratar uspešnejši. V 43. minuti pa so gosti povedli. Po lepi podaji Luke Pihlerja v kazenski prostor je iz bližine zadel Gašper Černe za 1:0.

V 57. minuti so bili Novogoričani spet nevarni pred vrati tekmecev, iz bližine je poskusil Darius Jalinous, spet pa se je izkazal Zver. Toda dve minuti pozneje je po kotu iz bližine izid poravnal Kadrić. V 74. minuti je Jan Bruno Kralj poskusil s strelom na drugi strani, vendar je bil Alen Jurca pozoren.

Le malce zatem je Luka Marjanac za malo zgrešil vrata Beltincev, Kralj je na drugi strani streljal prešibko v 82. minuti, v šesti minuti sodniškega dodatka je bil premalo odločen pri strelu še Kalani Almeida, tako da so sledili podaljški. V teh je Marjanac v 94. minuti zapravil prvo lepo priložnost, ko je namesto strela neuspešno iskal enajstmetrovko, v 105. pa je Almeida za las zgrešil cilj.

Danes še Mura – Rogaška

V uvodu drugega dela podaljška so zagrozili tudi Beltinčani, ki še nimajo pokalne lovorike, sledila je še peščica obetavnejših akcij, a nobena ni bila dovolj dobra za novo spremembo izida. Sledili so streli z enajstih metrov, pri katerih so bili uspešnejši domačini. Ti so zadeli vseh pet strelov, zadnjega Marjanac, pri gostih pa je zgrešil Kralj, ko je žogo poslal čez gol.

Danes se bosta v polfinalu ob 20. uri v Murski Soboti merili še Mura in Rogaška.