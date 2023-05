Goričani v dodatne kvalifikacije, Sežanci med drugoligaše

Nogometaši Gorice so v uvodnem dvoboju zadnjega, 36. kola Prve lige Telemach doma premagali Tabor iz Sežane z 1:0 (1:0). S tem so osvojili končno deveto mesto in bodo za obstanek med elito igrali dodatne kvalifikacije z Aluminijem, drugouvrščenim v 2. SNL. Tabor je končal na zadnjem, desetem mestu in se seli v drugo ligo.

Na papirju so bili pred tekmo za deveto mesto v rahli prednosti gostitelji, saj bi Goričanom za to zadostoval že neodločen rezultat. Na prejšnjih treh letošnjih medsebojnih obračunih so namreč dvakrat zmagali, enkrat pa sta ekipi igrali neodločeno. Nogometaši Tabora so za podaljšanje prvoligaškega statusa nujno potrebovali zmago.

Po dobrih pol ure igre je Gorica krenila v protinapad, ki ga je vodil Zvonimir Petrović, znotraj kazenskega prostora pa ga je s prekrškom zaustavil Jakoslav Stanković. Enajstmetrovko je za vodstvo vrtnic zanesljivo izvedel kapetan Etien Velikonja. Na koncu je bil to odločilni gol na tekmi.

Gorica, ki je sicer dosegla šele peto zmago letos, je tako končala na devetem mestu slovenskega prvenstva. Tabor, ki je zabeležil tri zmage, 15 remijev in 18 porazov, pa se seli v drugoligaško druščino.

Prva liga Telemach, 36. kolo:

Petek

Gorica – CB24 Tabor Sežana 1:0 (Velikonja 32./11-m)

Sobota

15.00 Olimpija – Celje

15.00 Maribor – Bravo

20.15 Koper – Mura

20.15 Kalcer Radomlje – Domžale