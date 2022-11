Goriško-kraški derbi brez zmagovalca

Nogometaši Gorice in Tabora Sežane so se v tekmi 18. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1) in tako ostali izenačeni na dnu lestvice s po 12 točkami.

Čeprav so imeli domači na celi tekmi premoč in tudi več strelov na vrata, pa so do prednosti prišli igralci sežanskega kluba. Ključni trenutek prvega polčasa se je zgodil že v sedmi minuti, ko je Žiga Ovsenek po natančni podaji z leve strani sprejel žogo na robu kazenskega prostora in močno udaril, po njegovem natančnem strelu pa je žoga končala v zgodnjem kotu vrat Uroša Likarja.

A tudi odgovor Goričanov v drugem polčasu je bil hiter. Že v 52. minuti je namreč Luka Vekić, tokrat eden najbolj aktivnih in nevarnih pri modro-belih, poskrbel za še en atraktiven zadetek.

