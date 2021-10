Gospodje predstavljajo težavo

Trener Atalante Gian Piero Gasperini je sprožil niz, nadaljevala sta ga Jose Mourinho in Luciano Spalletti, končal pa Simone Inzaghi. Četverica nogometnih trenerjev je bila na nedeljskih tekmah italijanskega nogometnega prvenstva izključena. Na vseh treh tekmah, na katerih so se jezili trenerji, ni bilo zmagovalca.

Tekme velikega pomena so dvignile strasti. Gasperini je bil izključen zaradi drugega rumenega kartona, ker je v 91. minuti stopil iz območja za trenerje. »Nič nisem rekel, da bi bil izključen. To je velik problem, tile gospodje predstavljajo problem,« je »Gasp« dal jasno vedeti, da si sodniki jemljejo preveč. Romin trener Mourinho je bil v svojem slogu premeten. Tudi on je prejel drugi rumeni karton, a zaradi jezikanja v sodnikovem dodatku derbija v Neaplju, kjer so domači prvič v sezoni izgubili dve točki, da bi ukradel čas.

Napolijev trener je odločitev pozdravil s ploskanjem, rdeči karton pa si je prislužil po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko je pristopil h glavnemu sodniku. »Pozdravil sem ga in mu rekel bravo, za kar me je izključil,« je potožil Spalletti.

V Milanu se je »snelo« Interjevemu trenerju Inzaghiju po sporni odločitvi VAR, ki je glavnemu sodniku sporočil, da je šlo za enajstmetrovko za Juventus v 89. minuti. »Jasno je, da smo si zaslužili zmago,« o zmagovalcu in napačni odločitvi ni dvomil mlajši od slavnih bratov Inzaghi.