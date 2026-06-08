Granit Xhaka z dvoglavim orlom pred SP znova dvignil prah

Švicarska reprezentanta Granit Xhaka in Ricardo Rodriguez sta pred začetkom svetovnega prvenstva znova pritegnila pozornost z gesto dvoglavega orla, simbola, povezanega z Albanijo. Posnetek je nastal v ZDA, med bejzbolsko tekmo ekip San Diego Padres in New York Mets.

Na velikem zaslonu so med tekmo pokazali nogometaše švicarske reprezentance, na posnetku sta vidna tudi Xhaka in Rodriguez s prekrižanima dlanema v obliki dvoglavega orla. Gesta ima v nogometu že daljšo zgodovino polemik. Najbolj odmevna je bila na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji, ko sta Xhaka in Xherdan Shaqiri z njo proslavila gola proti Srbiji. Fifa je oba zaradi nešportnega vedenja kaznovala z opozorilom in denarno kaznijo 10.000 švicarskih frankov.

Dvoglavi orel je na albanski zastavi, zato ga del navijačev razume kot izraz albanske identitete, v Srbiji pa ima zaradi političnih napetosti okoli Kosova pogosto provokativen prizvok. Xhaka, dolgoletni kapetan Švice, ima albansko kosovske korenine, podobno kot Shaqiri, ki je bil prav tako v središču dogodkov leta 2018.

Nova poteza prihaja v času, ko se Švica pripravlja na nastop na mundialu. Ena od tekem, ki bo posebej zanimiva za navijače iz regije, bo obračun z Bosno in Hercegovino 18. junija v Los Angelesu.