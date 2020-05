Grčija in Nemčija kot Slovenija

Ljubljana - Po številnih drugih nogometnih ligah se bo nadaljevala tudi prva grška liga. Kot je poročala državna radiotelevizija, je vlada danes odobrila predlog o ponovnem zagonu lige, ki je bila prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Prve tekme bodo konec naslednjega tedna, 6. in 7. junija.



V elitni grški ligi po 26 kolih vodi Olympiacos (66 točk) pred Paokom (52) in atenskim AEK (51), katerega član je tudi mladi Slovenec Žiga Laci, ki je prišel iz Mure. AEL Larissa Marka Nunića je osmi (30), Panionios vratarja Matica Kotnika pa je zadnji, 14., ima 11 točk.

Nemški pokal

Polfinalni tekmi nemškega pokala bosta na isti dan kot slovenski, 9. in 10. junija. Najprej se bosta pomerila četrtoligaš Saarbrücken in Bayer Leverkusen, dan zatem pa še branilec naslova Bayern in Eintracht Frankfurt. Finale bo 4. julija v Berlinu.