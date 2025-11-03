Green Dragons: Politiki kot jastrebi izkoriščajo tragedijo za popolno represijo

Ljubljanska navijaška skupina Green Dragons se je z daljšo izjavo odzvala na, kot so zapisali, »prepogosto omenjanje in zlorabo« njihovega imena v medijih po tragičnem dogodku v Novem mestu in protestih, ki so sledili. Uvodoma so zapisali, da je »moč brez odgovornosti pot v popolno represijo«.

»Žalostno je, da tragedijo, v kateri je pogumni oče ob tem, ko je branil svojega otroka, izgubil življenje, politiki v slogu prvovrstnih jastrebov izkoriščajo za nabiranje cenenih političnih točk,« so bili ostri v izjavi.

Ob tem so dodali, da »svoj lonček vedno pristavijo tudi senzacionalistični mediji in kronično neučinkovita policija«.

Kritika policije: Neučinkovitost in nova pooblastila

Navijaška skupina je bila v svojem zapisu posebej kritična do delovanja policije. »Kako naj ljudstvo zaupa instituciji, katere primarna naloga je zagotavljanje varnosti, če njen največji 'dosežek' zadnjih dni predstavlja zaseg dveh bakel, bokserja in petarde na protestnem shodu? Medtem pa v neposredni okolici posamezniki streljajo z avtomatskim orožjem!« so zapisali.

Opozorili so, da ima policija že danes na voljo zakon, ki ji daje »izjemno širok nabor ukrepov in pristojnosti«, pri čemer so mnogi po njihovem mnenju vprašljivi in posegajo v zasebnost državljanov.

»A kljub temu, da obstoječi zakon policiji omogoča praktično vse potrebno za učinkovito delo, se je ob podpori oportunističnih politikov in ob navdušenju nevednega dela javnosti odločila, da potrebuje še več moči,« so nadaljevali v izjavi.

Posvarili so pred predlogom novega, ad hoc zakona, poimenovanega po tragično umrlem očetu. V navijaški skupini so prepričani, da zakon v svojem bistvu ni namenjen zaščiti ljudi, temveč »omejevanju tistih, ki si drznejo misliti in govoriti kritično, tudi navijačev, ki že leta opozarjamo na zlorabe oblasti«.

»Če nimaš nič skrivati, se nimaš česa bati«

Kritični so bili tudi do dela javnosti, ki po njihovem mnenju ob tem ploska in ponavlja floskulo: »Če nimaš nič skrivati, se nimaš česa bati.« Po mnenju skupine je resnica ravno nasprotna, saj več ko ima oblast pooblastil, lažje jih zlorabi proti vsem državljanom.

»Kriminalni posamezniki se bodo, kot vedno, novim ukrepom spretno izognili, medtem ko bo običajen človek izpostavljen višjim kaznim, vdoru v zasebnost in samovolji tistih, ki bi morali biti varuhi reda in ne njegovega zatiranja,« so še zapisali.

V izjavi so pojasnili tudi prisotnost nekaterih svojih članov na protestu v Novem mestu. Kot poudarjajo, se v vsej tej razpravi pozablja na tiste, ki so zares pomembni: na prebivalce Novega mesta, ki živijo v strahu.

»Prisotnost nekaterih naših članov na protestu je bila izraz solidarnosti z njimi, nič drugega. Čudi nas, da je to sploh postalo tema medijskih napadov,« so pojasnili.

Izjavo so zaključili s sporočilom: »Ob dnevih, ko se spominjamo mrtvih in praznujemo boj našega naroda za jezik, kulturo in svobodo, sporočamo le eno: STATI INU OBSTATI!«