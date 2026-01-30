Nogometna zveza brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala

Afriška nogometna zveza je brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala afriškega prvenstva pred dvema tednoma med Marokom in Senegalom. Skupne finančne kazni skoraj dosegajo milijon evrov.

Selektor zmagovalne ekipe Senegala Pape Thiaw je dobil pet tekem prepovedi vodenja reprezentance (kazni veljajo le za afriška tekmovanja), plačati pa bo moral 83.000 evrov.

Thiaw je bil glavni pobudnik, da je reprezentanca Senegala zapustila igrišče, ker je sodnik Maroku v zadnji minuti pri rezultatu 0:0 dosodil enajstmetrovko, je v sporočilu za javnost zapisala afriška zveza. Nasprotno, kapetan Sadio Mane je igralce poskušal zadržati na igrišču.

Senegalski selektor Pape Thiaw jo je odnesel z denarno kaznijo in prepovedjo vodenja tekem. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Senegalska zveza bo morala afriški nakazati 515.000 evrov zaradi neprimernega obnašanja nogometašev in navijačev, igralca Iliman Ndiaye in Ismaila Sarr, člana klubov angleške premier lige, pa sta suspendirana za dve tekmi.

Nogometna zveza Maroka, gostiteljica afriškega prvenstva, je kaznovana z 265.000 evrov zaradi pobalinskega obnašanja pobiralcev žog, vdora navijačev na igralno površino in uporabe laserjev na tribunah.