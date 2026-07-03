Grenko slovo Hrvatov, VAR na strani Ronalda, ne Modrića

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Od svetovnega prvenstva v nogometu se je poslovila tudi hrvaška reprezentanca po dramatičnem porazu proti Portugalski (2:1). Po pričakovanjih sta se v osmino finala uvrstili tudi Španija, ki je s 3:0 premagala Avstrijo, in Švica, ki je bila z 2:0 boljša od Alžirije.
Dogajanje sta komentirala Rok Tamše in Siniša Uroševič.
Javnost vznemirja razplet dvoboja med Hrvati in Portugalci, kjer sta se udarila velika zvezdnika Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Prah dvigajo sodniške odločitve s pomočjo tehnologije VAR, po katerih je Portugalska dobila enajstmetrovko za zadetek in izenačenje na 1:1, Hrvatom pa je bil razveljavljen zadetek za izenačenje na 2:2 in morebitni podaljšek.
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