Grenko slovo Hrvatov, VAR na strani Ronalda, ne Modrića

Od svetovnega prvenstva v nogometu se je poslovila tudi hrvaška reprezentanca po dramatičnem porazu proti Portugalski (2:1). Po pričakovanjih sta se v osmino finala uvrstili tudi Španija, ki je s 3:0 premagala Avstrijo, in Švica, ki je bila z 2:0 boljša od Alžirije.

Rok Tamše in Siniša Uroševič FOTO: Marko Feist

Dogajanje sta komentirala Rok Tamše in Siniša Uroševič.

Cristiano Ronaldo napreduje v osmino finala SP v nogometu, Luka Modrić je pred slovesom od reprezentance Hrvaške. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP

Javnost vznemirja razplet dvoboja med Hrvati in Portugalci, kjer sta se udarila velika zvezdnika Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Prah dvigajo sodniške odločitve s pomočjo tehnologije VAR, po katerih je Portugalska dobila enajstmetrovko za zadetek in izenačenje na 1:1, Hrvatom pa je bil razveljavljen zadetek za izenačenje na 2:2 in morebitni podaljšek.