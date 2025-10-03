Grki po porazu s Celjem pišejo o nacionalni športni sramoti

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi dosegli odmevno zmago, ko so na stadionu Z'dežele s 3:1 premagali grški AEK Atene. Dosežek je sprožil val odzivov, ki so segali od navdušenja v Celju do hudih kritik v Atenah.

Medtem ko je v knežjem mestu vladalo navdušenje, prepleteno s premišljeno analizo trenerja Alberta Riere, so bili grški mediji polni besed, kot sta »šok« in »ponižanje«, ki so po poročanju tamkajšnjih virov razkrile globino razočaranja in krize, v katero je bil pahnjen atenski ponos.

Kontekst zmage dodatno osvetli primerjava tržnih vrednosti obeh ekip. Po podatkih portala Transfermarkt je bila vrednost celotne zasedbe AEK ocenjena na skoraj 70 milijonov evrov. Vrednost celjske ekipe je na drugi strani znašala dobrih 11 milijonov evrov. Ta velika finančna razlika postavlja dosežek Celjanov v perspektivo, saj so na igrišču nadigrali znatno višje ovrednotenega nasprotnika.