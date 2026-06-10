Grmenje, dež, strele, Angleži brez zadnje preizkušnje?

Kaj čaka nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA? Zadnja pripravljalna tekma angleške nogometne reprezentance pred svetovnim prvenstvom proti Kostariki v Orlandu je bila preložena zaradi hudega neurja, ki je zajelo Florido . Močno deževje z grmenjem in strelami je popolnoma poplavilo igrišče stadiona Inter&Co, zaradi česar so organizatorji tekmo z 22. ure preložili na 23. uro po našem času.

Sila narave je tokrat krojila športni urnik v ZDA. Močan naliv, ki so ga poročevalci s prizorišča opisali kot »biblijskega«, je igrišče v Orlandu spremenil v jezero le devetdeset minut pred predvidenim sodnikovim piskom.

»Smo v 'sončni državi' – ali pa se vsaj tako imenuje. Dež v Orlandu je bil biblijskih razsežnosti. Povsem jasno je, da se tekma v takšnih razmerah ne more igrati,« je s prizorišča za britanski medij BBC Sport poročal Sami Mokbel.