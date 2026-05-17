Grosupeljčani poskrbeli za razburljiv finale

Nogometaši moštva Brinje Grosuplje so v predzadnjem kolu 2. slovenske lige z 2:1 premagali igralce Nafte in odločitev o prvem mestu preložili na zadnje kolo, ki bo v boju za vrh v petek. Lendavčani so doživeli prvi poraz v sezoni, a imajo pred zadnjo tekmo dve točki naskoka.

Pokalni finalisti iz Grosuplja so prešli v vodstvo v 33. minuti, ko je po lepi samostojni akciji zadel Vinko Skrbin. Še pred polčasom je s svojim 17. golom v sezoni 2. SNL vodstvo povišal Nikola Jovićević.

Nafta, ki je v prvem delu zadela vratnico, je znižala po nekaj sijajnih potezah Amadeja Maroše v 56. minuti. Za 20. zadetek v sezoni, s katerim se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Muratom Bajrajem (Beltinci), je prikazal zvrhano mero občutka pri sprejemu in prepričljivem zaključku akcije.

Lendavčani so v nadaljevanju še poskušali nadomestiti zaostanek, imeli so prevlado na zelenici, a resneje domačih vrat niso več ogrozili.

Nafta je tako ostala pri 74 točkah in doživela prvi poraz v sezoni 2. SNL. Grosuplje ima zdaj 72 točk. V zadnjem kolu bodo Lendavčani v petek ob 17. uri gostili Triglav Kranj, Grosuplje pa bo istočasno gostovalo v Biljah.

Na edini preostali današnji tekmi je Slovan doma s 5:1 premagal Tabor Sežano. Po dva gola sta dosegla Benjamin Adrović in Mark Šerbec, za domače se je med strelce vpisal še Žan Baskera, za goste pa je častni zadetek dosegel Dino Stančič.

V soboto je Dravinja z 2:1 premagala Krško Posavje in mu s tem preprečila potrditev obstanka med drugoligaši. Pred Gorico, ki je v petek z 1:0 premagala Ilirijo, ima točko naskoka. Prav ekipi Krškega Posavja in Gorice se bosta v zadnjem krogu neposredno pomerili za obstanek.

Bistrica je v soboto v Kranju slavila s 4:0, Beltinci pa so doma izgubili proti Biljam z 1:3. Že v petek so nogometaši Krke s 3:2 ugnali Jeseničane in jih poslali v tretjo ligo, Rudar Velenje in Jadran Dekani pa so se razšli brez zmagovalca (2:2).