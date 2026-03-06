  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Grosupeljska polomija je stala nekaj tisoč evrov

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Olimpijo zaradi nešportnih navijačev denarno kaznoval. Plačali bodo tudi gostitelji.
Green Dragons pridno praznijo Olimpijino blagajno. FOTO: Leon Vidic/Delo
Green Dragons pridno praznijo Olimpijino blagajno. FOTO: Leon Vidic/Delo
Š. R., STA
6. 3. 2026 | 11:00
Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je izrekel kazni zaradi štirim klubom in enemu igralcu zaradi neprimernega obnašanja na četrtfinalnih tekmah pokala Slovenije. Najvišjo kazen je prejela Olimpija, ki bo morala plačati 3250 evrov.

V utemeljitvi kazni je zapisano, da so se njeni navijači na pokalni tekmi proti Brinju iz Grosupljega vedli neprimerno in nešportno. Kot oteževalna okoliščina je navedena tudi predkaznovanost.

S skupaj 1200 evri so bili kaznovani tudi njihovi tekmeci. Slednjim se poleg nedostojnega obnašanja navijačev očita še pomanjkljiva organizacija tekme, za kar so prejeli 900 evrov kazni. Zaradi neustreznega vedenja igralcev in uradnih oseb bo moral klub v blagajno NZS prispevati še dodatnih 300 evrov.

S 360 in 300 evri sta bila zaradi istega razloga kaznovana še Jadran iz Dekanov in Radomlje.

Nogometna zveza SlovenijeOlimpijadenarna kazendisciplinski sodnikBrinje Grosuplje

