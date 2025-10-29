Grosuplje zalilo Mariborčane s hladno prho

Nogometaši Celja, ki vodijo v prvi ligi in branijo pokalni naslov, so v šestnajstini finala pokala Pivovarne Union gostovali pri četrtoligašu iz Makol. Favorizirani gosti so slavili s 4:0. V osmino finala so napredovali tudi Radomlje, Olimpija in Primorje, izpadel pa je Maribor, in sicer po enajstmetrovkah v Grosupljem.

Celjani so v sicer precej spremenjeni postavi prvi polčas dobili »le« z 1:0, potem ko je v 19. minuti z bele točke zadel Rudi Požeg Vancaš. Ta je v drugem polčasu zadel še enkrat (79.), nova gola pa je na svoj izjemen strelski račun prispeval tudi Franko Kovačević (53., 73.), ki je zdaj že pri 24 zadetkih v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

Olimpija je proti tretjeligašu Eltronu Šenčurju v gosteh slavila zmago z 2:1, potem ko je Alex Tamm za Ljubljančane zadel v prvem polčasu (42.), Veljko Jelenković pa v drugem (80.) za 2:0. Po napaki vratarja Matevža Dajčarja si je zeleno-bela zasedba nekaj minut za tem prek Jasmina Kurtića zabila še avtogol. Olimpija se bo v osmini finala merila s Celjem.

V tej bo še en povsem prvoligaški obračun, in sicer med Kalcerjem Radomljami in Primorjem. Slednje je tokrat gostovalo v Sežani pri Taboru in ga premagalo s 4:1 Drugoligaš iz Beltincev je gostil prvoligaša Kalcer Radomlje in izgubil z 1:3.

Pari osmine finala

Olimpija – Celje

Brinje Grosuplje – Kety Emmi&Impol Bistrica

Kalcer Radomlje – Primorje

Tromejnik Montpreis/Jadran Dekani – Malečnik

Aluminij – Polana

Odranci/Fužinar Ravne – Rače/Krka

Bravo Big Bang – Rudar Velenje

Dravinja/Mura – Nafta 1903

Mariborčani oa so si napredovanje obetali v boju z Grosupeljčani v gosteh, a ostali praznih rok po enajstmetrovkah. Prvoligaš se je kar mučil z drugoligašem, povedel je sicer hitro, ko je v peti minuti zadel Ali Reghba, v 74. pa je izenačil Nikola Jovićević iz bližine. Sledil je podaljšek, v katerem tudi ni prišlo do odločitve, tako da sta ekipi o napredovanju odločali s streli z bele točke – četrti seriji je domači čuvaj mreže Jaka Zrnec ustavil strel Davida Pejičića, nato pa sam uspešno izvedel enajstmetrovko za 4:2 in napredovanje gostiteljev.

V torek sta v osmino finala napredovala prvoligaša Bravo Big Bang in Aluminij. Prvi je v Vipavi zmagal z 2:1, drugi pa v Žireh s 6:1. Že prejšnji teden je Rudar Velenje s 3:0 premagal Ljutomer, Malečnik pa z 2:1 Kamnik. Nogometaši Kety Emmi&Impol Bistrice so doslej dosegli najvišjo zmago, nižjeligaša Stojnce so ugnali kar z 18:0. Brez težav se je v osmino finala prebila vodilna ekipa 2. SNL Nafta 1903. Ta je v Škofji Loki slavila s 6:1. Polana pa je z 1:0 ugnala Zavrč.

Dravinja in Mura bosta igrali 30. oktobra, 5. novembra bosta obračuna Tromejnik Montpreis – Jadran Dekani in Rače – Krka, 6. novembra pa še Odranci - Fužinar Ravne.