Grozljivo, 23. poškodba 23-letnika

Ljubljana

- V 14. minuti je zabil gol, deset minut pozneje je mnogim v Bayernovi areni zastal dih. Napadalecje v teku za žogo in brez čuvaja ob sebi padel kot pokošen. Posnetek je razkril grozljivost nesrečne poškodbe, izpaha kolena, zaradi česar je leva noga zaplesala po zraku. Za 23-letnega Francoza je bila tekma proti Tottenhamu vrnitev v nesrečno preteklost, staknil je že 23. poškodbo, odkar je član Bayerna.Diagnoza klubskega zdravnika dr.o raztrganini v levem kolenu, nategnjeni vezi in obtolčenem kolenskem sklepu k sreči niti ni bila tako strašljiva, kot se je zdelo. Komanu se sicer obeta nekaj mesecev zdravljenja, a kariera francoskega reprezentanta ni ogrožena. Sloviti Bayernov zdravnik je le dodal, da ni mogoče določiti, koliko časa bo odsoten.Res neverjetno je, koliko poškodb je že imel Koman, zaradi katerih imajo kirurgi ortopedi dobesedno najhvaležnejšega »pacienta«. Z njegovo pomočjo pridobivajo znanja in nova spoznanja o zmogljivosti človeškega telesa. Toda kar je zanje nenadejan dar, je za mladega nogometaša prava tragedija.Poškodbe se pri Parižanu vrstijo že ves čas bivanja v Münchnu (od leta 2015), kamor se je preselil iz Torina oziroma je prestopil iz Juventusa. Zaradi njih je izpustil 69 tekem. Vselej, ko so pri Bayernu najresneje računali in upali, da bo Parižan prevzel eno od najvidnejših vlog, ga je ustavila poškodba. Tudi zaradi tega se njegovemu slavnemu rojaku in simbolu Bayerna zadnjih deset letv klubu dolgo niso želeli odreči.Coman je nogometno odraščal pri Paris St. Germainu, pri katerem je še ne 17-letni (16 let osem mesecev in štiri dni) zaigral v članskem moštvu, s čimer je postal najmlajši klubski igralec s prvim nastopom v francoskem prvenstvu. Po izteku pogodbe s PSG je pri 18 letih prestopil k Juventusu, leto pozneje pa je na svojo željo odšel k Bayernu. Najprej kot posojeni igralec, od leta 2017 pa tudi kot uradno član Bayerna, ki je zanj plačal 28 milijonov evrov odškodnine.Coman velja tudi za igralca z največ velikimi lovorikami pri 23 letih. Osvojil jih je že deset.