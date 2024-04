Guardiola-Gvardiol je pravi nogometni priimek

V nadaljevanju preberite:

Zabava za nogometne množice je z ognjemetnima predstavama upravičila svoj pomen tudi v torkovem večeru. V uvodnih četrtfinalnih dvobojih lige prvakov je bilo zabitih deset golov, kibici so imeli kaj videti – tako v Madridu kot Londonu. A to je očitno šele začetek, še bo pokalo, ne po šivih, temveč po čudovitih in številnih golih. Kaj sta Joško Gvardiol in Pep Guardiola iz Manchester Cityja povedala po epski bitki v Madridu proti Realu, preberite v članku.