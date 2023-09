Guardiola in Gvardiol še naprej brez milosti

Evropski klubski in angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, tudi po šestem kolu domačega prvenstva ostajajo s polnim izkupičkom. Tokrat so za šesto zmago z 2:0 ugnali Nottingham Forest, vprašanje zmagovalca pa bržkone rešili že po 14 minutah, ko so z goloma Phila Fodna in Erlinga Haalanda že vodili s tem rezultatom.

Na končni izid je zagotovo vplival tudi rdeč karton Rodrija na začetku drugega dela. Španec si ga je prislužil zato, ker je Morgana Gibbs-Whita prijel za vrat. City, ki ga mučijo poškodbe (med tednom je ostal še brez Bernarda Silve), je imel nekaj priložnosti za višjo zmago, a je bil njihov trener Pep Guardiola zadovoljen tudi s takšnim razpletom. Najlepšo priložnost za goste je zapravil Taiwo Awoniyi.