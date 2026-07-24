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Nogomet

Guardiola je zavrnil Italijane, sedaj si želijo »pravega inovatorja«

Španski strateg Pep Guardiola se je odločil, da ne bo postal novi selektor italijanske reprezentance, kot so si želeli vodilni pri italijanski zvezi.
Pep Guardiola si želi več časa preživeti z družino FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
Galerija
Pep Guardiola si želi več časa preživeti z družino FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
T. E., STA
24. 7. 2026 | 13:50
24. 7. 2026 | 13:59
2:01
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Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo Italijanske nogometne zveze (FIGC), da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije Anse. Nekdanji trener Manchester Cityja si želi vzeti premor od nogometa in se posvetiti družini.

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Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolu Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po desetih izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih. Predsednik zveze Giovanni Malago je potrdil poročanje, da je zveza v začetku tedna stopila v stik z Guardiolo glede prevzema selektorskega stolčka, Maldini in njegov svetovalec Leonardo sta po poročanju italijanskega medija La Gazetta dello Sport tudi odpotovala v Barcelono, da bi Špancu predstavila italijanski projekt.

Maldini je v četrtek dodal, da se je zveza obrnila tudi na brazilskega trenerja Carla Ancelottija, ki je z Brazilsko nogometno zvezo nedavno podpisal podaljšanje sodelovanja do svetovnega prvenstva leta 2030. Tehnični direktor je še poudaril, da se ji z imenovanjem novega selektorja azzurrov sicer ne mudi.

Italijanski mediji sedaj kot glavnega kandidata za novega selektorja vidijo nekdanjega italijanskega vezista Andreo Pirla. Njega Maldini in Leonardo po pisanju La Gazetta dello Sport obravnavata kot »pravega inovatorja, ki bo pretrgal vezi s preteklostjo in zgradil novo vizijo nogometa«. Naslednja tekma italijanske izbrane vrste bo septembra proti Belgiji v Uefini ligi narodov. 

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