Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Pep Guardiola je v desetih letih pri Manchester Cityju javnosti pokazal marsikateri obraz, le redko pa takšnega, kot ga razkriva nova dokumentarna serija A Beautiful Obsession. Štiridelni dokumentarec, ki na Prime Video prihaja jutri, 19. avgusta, spremlja zadnji dve sezoni njegovega obdobja na Etihadu ter odpira vrata slačilnice in sejnih sob v enem najbolj turbulentnih obdobij njegove kariere.

Katalonec je City po desetih letih zapustil ob koncu minule sezone, dokumentarec pa razkriva, kako blizu odhodu je bil že precej prej. Med rezultatsko krizo se je večkrat spraševal, ali je napočil čas za konec, hkrati pa se je zunaj igrišča spopadal z razpadom dolgoletnega zakona s Cristino Serra.

Igralcem razkril ločitev

Eden najbolj osebnih trenutkov je sledil po porazu z 0: 2 proti Juventusu decembra 2024, ki je bil za City že sedmi poraz na zadnjih desetih tekmah. Guardiola je takrat igralcem spregovoril o svojem zakonu in jim, še preden je novica prišla v javnost, razkril, da se ločuje.

»Fantje, nekaj vam moram priznati. Ločil sem se od najlepše ženske na tem planetu, svoje žene, zdaj nekdanje žene. Neizmerno jo ljubim, toda izgubila sva strast. Ali jo ljubim? Seveda. Absolutno. Ali ona ljubi mene? Da. Toda izgubila sva strast.«

Prav svojo zakonsko izkušnjo je nato uporabil kot sporočilo moštvu. Po njegovem talent ni dovolj, če ga ne spremljata želja in strast.

»Kako igrate nogomet? Samo zato, ker ga igrate, ali zaradi nečesa, kar imate v sebi? Karkoli boste počeli v življenju, počnite s strastjo. Ne želim dobrih igralcev, želim igralce s strastjo.«

Walker se mu je postavil po robu

Kamere so ujele tudi enega najbolj neprijetnih trenutkov v Guardiolovem odnosu s tedanjim kapetanom Kylom Walkerjem. Po porazu proti Liverpoolu z 0: 2 decembra 2024 je Katalonec med analizo izpostavil več posameznih napak, med drugim trenutek, ko je Walker izgubil žogo. Angležu je prekipelo.

»Na vsakem sestanku omenjaš moje ime. Pri vsaki prekleti stvari. Na vsakem sestanku je na vrsti moje ime,« mu je zabrusil.

Guardiola mu je odgovoril: »Morda zato, ker si kapetan.«

»Saj sploh nisi želel, da bi bil kapetan,« je odvrnil Walker. »Odzval sem se na napako nekoga drugega, nato izgubil žogo, ti pa nekako spet vpleteš moje ime.«

Guardiolo so nato premagala čustva. S solzami v očeh je igralcem dejal, naj mu odkrito povedo, ali je težava prav on.

»To je moj poraz. Če sem jaz problem, mi morate povedati. Tukaj ne bom ostal zaradi denarja ali samo zato, da bi ostal. Nočem imeti občutka, da moram pobegniti od vas.«

»Če sem težava, mi povejte. To ne bo niti za sekundo spremenilo ljubezni, ki jo čutim do vas.«

Walker je zatem za City začel le še tri tekme. Januarja 2025 je zaprosil za odhod v tujino, sledila je posoja v Milan, pozneje pa dokončen prestop v Burnley.

»Počutim se kot idiot«

Dokumentarec večkrat pokaže tudi, kako zelo osebno Guardiola jemlje svoje delo. Po porazu z 2: 4 proti Paris Saint-Germainu v ligi prvakov januarja 2025 je, denimo, priznal, da po tekmi ni želel ne jesti, ne piti, ne spati.

Še bolj eksploziven prizor je sledil po domačem porazu proti Bayerju Leverkusnu z 0: 2 v minuli sezoni. Guardiola je v začetni enajsterici naredil kar deset sprememb, po tekmi pa stopil pred igralce in prevzel del odgovornosti.

»Morda bi se vam moral opravičiti, ker sem naredil deset sprememb. Toda nogomet je nemogoče igrati brez poguma. Prekleto, fantje. Vsak mora pokazati: 'Jaz sem najboljši. Temu prekletemu trenerju bom dokazal, da sem boljši od drugih.'«

Nato je njegov govor postal še bolj oseben.

»Počutim se kot idiot. Sem prihajam ob osmih zjutraj in ure in ure iščem nekaj, s čimer bi se dotaknil vašega srca.«

»Želim vam pokazati, da ljubim svoje delo, in vam dati vse, vi pa mi tega ne vračate. In veste, kaj se bo zgodilo? Dobili boste drugega trenerja.«

Guardiola je zatem igralce opozoril, da ob koncu sezone ne želi videti nezadovoljnih obrazov zaradi svojih odločitev, ob tem pa jih spomnil, koliko lastnega življenja je podredil ekipi.

»Ko vas pozdravim, me pozdravite nazaj. Ko vas objamem, me objemite. Delam za vas. Moje življenje, ločitev, družina, ki je daleč stran – vse to podrejam vam.«

»In kaj dobim nazaj? To prekleto predstavo, ki ste jo pokazali. Vsi. To je sramota, fantje. Prekleto.«

Besni tudi v vodstvu Cityja

Poraz z Leverkusnom pa ni razjezil le Guardiole. Dokumentarec razkrije tudi glasovna sporočila med izvršnim direktorjem Ferranom Sorianom in predsednikom kluba Khaldoonom Al Mubarakom, iz katerih je jasno, da vodstvo ni bilo niti najmanj zadovoljno z Guardiolovo odločitvijo, da močno premeša začetno enajsterico.

»Mislim, da do Pepa ne smemo biti preveč negativni, ker pri njem to ne deluje. Hkrati pa ne smemo biti niti preveč prizanesljivi. Tokrat je bila to njegova napaka,« je Al Mubaraku sporočil Soriano.

Predsednik Cityja je bil precej ostrejši.

»Da na tako pomembni tekmi zamenjaš praktično celotno ekipo, je verjetno ena najnižjih točk, kar smo jih doživeli. Iskreno, z njim sploh ne morem govoriti. Včeraj nisem govoril z njim niti mu nisem pisal. Tako jezen sem. Vse skupaj je po nepotrebnem tako zapletel.«

Od solz in prepirov do Haalanda z ogromnim zrezkom

Ob vseh konfliktih pa v dokumentarcu ne zmanjka prostora niti za precej lahkotnejše prizore. Noel Gallagher, denimo, razkrije, kako ga je Guardiola poklical, potem ko je pevec in veliki navijač Cityja javno podvomil, da lahko njegovo moštvo v boju za naslov ujame Arsenal.

»Aha, torej ne verjameš?« ga je vprašal Katalonec. Gallagher je pozneje priznal, da se je počutil, »kot da so ga poklicali v ravnateljevo pisarno«, po pogovoru pa je le popustil: »Prekleto, zdaj pa verjamem.«

Za še en zabaven prizor poskrbi Erling Haaland, ki ga kamere v slačilnici ujamejo, medtem ko z rokami jé ogromen zrezek.

Toda rdeča nit štirih epizod je vendarle precej resnejša: zadnji dve leti človeka, ki je angleški nogomet dolga leta obvladoval, nato pa se je moral hkrati spopasti s krizo moštva in lastnega zasebnega življenja.

A Beautiful Obsession bo na Prime Video v izbranih državah na voljo od danes, 19. avgusta. Serijo sta režirala Kevin Macdonald, nagrajen z oskarjem in bafto, ter John De Caux, nastala pa je ob neposrednem dostopu do Guardiole, igralcev in vodstva kluba.