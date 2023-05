Popili so ves alkohol v Manchestru

Trener Pep Guardiola je le redko zadovoljen s točko, ampak po sinočnjem remiju pri Brightonu (1:1) je bil ponosen na igralce Manchester Cityja, ki so si v nedeljo dali duška, potem ko so prejeli pokal za osvojitev angleškega prvenstva.

»Pred 40 urami smo popili ves alkohol v Manchestru, pa se še vedno sestavili in odigrali zelo korektno tekmo,« je dejal trener sinjemodrih, ki so prvaki premier league postali že v soboto, ko je Arsenal izgubil z Nottinghamom Forestom, v nedeljo pa so z 1:0 premagali Chelsea, nakar se je začela zabava.

Guardiola sicer ni šel na glavo. »Ob pol enajstih sem bil v postelji z ženo. Toda fantje so šli naprej. Ko osvojiš prvenstvo, moraš proslaviti. Naslednje jutro smo imeli samo savno, v torek pa pogovor. Rekel sem jim, da morajo imeti energijo za Brighton. Imeli so jo, navdušen sem, kako hitro so se regenerirali,« je ekipo pohvalil Guardiola, ki je menil, da VAR ne bi smel razveljaviti zadetka Erlinga Haalanda z glavo v 79. minuti.

Gol Erlinga Haalanda je bil razveljavljen. FOTO: Toby Melville/ Reuters

»Erling je bil močnejši in višji od branilca, izboril se je za položaj. Ni bil prekršek, gol bi moral biti priznan.« Vseeno je bil zadovoljen. »Bil sem v skrbeh, da bomo padli, potem ko smo bili pet mesecev na polnih obratih, izločili Bayern in Real Madrid, lovili Arsenal ... Pokazali smo, zakaj smo prvaki Anglije.«

Manchester City ima priložnost osvojiti trojno krono, 3. junija ga na Wembleyju čaka finale pokala FA proti Manchester Unitedu, 10. junija pa v Istanbulu finale lige prvakov z Interjem, ki je včeraj osvojil italijanski pokal. ManCity še nikdar ni bil evropski prvak.