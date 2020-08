Kevin De Bruyne je po tekmi pozitivno stvar videl le v čimprejšnji vrnitvi domov. FOTO: Peter Powell/AFP



Matthäus s prstom pokazal na Guardiolo

Ljubljana – Zvezdniki Manchester Cityja v četrtfinalu lige prvakov niso upravičili vloge favoritov. Ravno nasprotno; proti nogometašem Lyona so klonili z 1:3 (0:1) in se poslovili od tekmovanja, medtem ko bodo poskušali Francozi presenetiti še igralce münchenskega Bayerna.»Nova sezona, isto sranje,« je bil brez dlake na jeziku, belgijski zvezdnik pri Manchester Cityju, za katerega nastop v polfinalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja ostaja zaklet. Kot je ugotavljal po bolečem porazu, tekme že začeli niso najbolje.»Prvi polčas nismo odigrali dovolj dobro. V drugem smo bili boljši, ustvarili smo si več priložnosti in izenačili. Pri rezultatu 1:2 bipravzaprav moral zadeti za 2:2. Tekmecem je zatem uspel gol za 3:1, s čimer je bilo igre že konec,« je dejal De Bruyne in pristavil, da nogometašem Lyona niti ni bilo pretirano do igre.»Iz tega se moramo nekaj naučiti,« je pristavil 29-letni Belgijec in zaupal, da se že veseli vrnitve domov k ženi, s katero pričakujeta otroka. »Potrebujem nekaj, s čimer bom preusmeril pozornost od te tekme. Razočaranje je seveda veliko.«Nekdanji nemški asje s prstom pokazal na krivca za neuspeh – na trenerja. »S številnimi spremembami je v resnici oslabil svoje moštvo. Znova je želel narediti nekaj posebnega, kar pa mu ni uspelo,« je presodil 59-letni Nemec.Guardiola se je posul s pepelom. »Imel sem načrt, ki pa na žalost ni bil dovolj dober. Nekaj podobnega se mi je zgodilo tudi z münchenskim Bayernom, s katerim prav tako nisem osvojil lige prvakov. Tam se prav tako pogrnil kakor zdaj, s tem se moram sprijazniti. Vendar pa ne smem obupati,« je izjavil 49-letni Španec.