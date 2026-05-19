Guardiola zapušča City na veselje topničarjev, ki lahko naslov osvojijo že danes

Legendarni Pep Guardiola po koncu sezone zapušča Manchester City, poročajo angleški mediji in Fabrizio Romano. Španec je v desetih letih, ki jih je preživel na Otoku, osvojil dvajset trofej – zadnjo na polovici maja, ko je City z 0:1 ugnal Chelsea v finalu FA pokala.

Guardiola je takoj po prihodu leta 2016 dal vedeti, da se bo klub pod njegovim vodstvom potegoval za najprestižnejše naslove. V prvi sezoni pod taktirko Guardiole je City premier ligo končal na tretjem mestu, nakar je v drugi sezoni osvojil angleško ligo in ligaški pokal. Od takrat je klub postavil med velikane tako angleškega kot tudi svetovnega nogometa. Med največje uspehe se bo Špancu zagotovo štel trofejni trojček, ki ga je z meščani osvojil leta 2023.

Njegov odhod v Manchestru sicer velja za tabu. Pred kratkim je Guardiola ob vprašanju, če bo kmalu prenehal sodelovati s Cityjem, zapustil intervju z ekipo medija TNT Sports, enako je storil pri pogovoru z medijem talkSPORT. Tudi iz kluba zaenkrat še ni uradnega sporočila o prenehanju sodelovanja, a gre pričakovati, da bo španski strateg svoje angleško nogometno poglavje sklenil v zadnjem krogu angleškega prvenstva prihodnjo nedeljo.

Španca naj bi nasledil Enzo Maresca, ki je na novega leta dan zapustil Chelsea, kjer je z mlado ekipo osvojil klubsko svetovno prvenstvo in konferenčno ligo.

Novica prispela ob nepravem času za City in pravem za Arsenal

Novica o Špančevem odhodu je v medije prišla tik pred današnjo tekmo Cityja z Bournemouthom, ki lahko odloči angleškega prvaka. Nogometaši Arsenala so namreč v ponedeljek premagali Burnley z 1:0 in so le še korak oddaljeni od prvega naslova po 22 letih.

Edini gol na ponedeljkovi tekmi je v 37. minuti dosegel nemški napadalec Kai Havertz. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Arsenal ima po zmagi pet točk naskoka pred Manchester Cityjem. Slednji mora zato danes v gosteh premagati Bournemouth, če želi obdržati možnosti za naslov. Že remi Cityja pa bi za Arsenal pomenil predčasno slavje. V primeru zmage Cityja bo prvaka odločil zadnji krog v nedeljo. Arsenal bo gostoval pri moštvu Crystal Palace, Manchester City bo doma igral z Aston Villo.