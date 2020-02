Guardiola: zdaj je čas za to, česar ni bilo v Münchnu

Madrid

Recept z Old Trafforda

16

strelov je v sredo sprožilo zelo aktivno moštvo Manchster Cityja. Real je poskusil le devetkrat

- Nogometna Španija že nekaj časa odšteva do prihajajočega velikega derbija med Realom in Barcelono (nedelja, 21.00), toda prvo poglavje večnega prestiža je že dobil, tokrat res v drugačni vlogi, Katalonec!je namreč z zdaj svojim Manchester Cityjem slavil zmago z 2:1 sredi Madrida, ugnal velikega tekmecana Realovi klopi in z angleškimi prvaki stopil na prag uvrstitve med najboljših osem v ligi prvakov.Prav to tekmovanje vsaj zaenkrat prinaša tolažbo moštvu in armadi privržencev, potem ko je zdaj že na dlani, da nove domače šampionske lovorike ne bo, saj je Liverpool z nemškim genijem na klopiže pretirano ušel na vrhu lestvice. Na Etihadu v taboru Cityja imajo tako zdaj svojo evropsko računico."Prosim vas, zdaj gre za tekmo Madrid vs. City, ne pa dvoboj Zidana z Guardiolo," je že pred tekmo prav francoski Realov strateg poskusil odvrniti pozornost od obeh trenerskih klopi, pa pri tem prav uspešen ni bil. Ni ga bilo medija – niti v Španiji, niti na Otoku, niti drugod po nogometni stari celini –, ki ne bi posebnega drobnogleda namenjal prav trenerjema.Pep Guardiola bo čez slabo leto, 18. januarja 2021, praznoval 50. rojstni dan., kje in kako bo takrat deloval, si še ni jasnem. Toda najprej bi se rad podpisal pod to burno sezono, ko že hitro ni več mogel ustaviti Kloppovega stroja v njegovem pohodu na naslov najboljšega nogometnega moštva Anglije. Povrh mu nazadnje tudi ni bilo prijetno poslušati obtožb in groženj z vrha Evropske nogometne zveze, češ da je prav City z neomejenim trošenjem denarja prekršil že vsa poslovna pravila, skrival prihodke pokroviteljev in tako tudi prejel kazen neodvisnega senata Uefe o dveletnni prepovedi nastopanja v ligi prvakov ....Zato so tudi privrženci moštva z Otoka pred začetkom sredinega spektakla vzklikali žaljiva gesla na naslov krovne nogometne organizacije v Evropi. Med tekmo so seveda pozneje bolj uživali v predstavi svojih ljubljencev, pa četudi so se sprva čudili trenerjevi odločitvi, ko je na seznam rezervnih igralcev zapisal tri pomembne adute moštva:Toda očitno se je recept, s katerim je Guardiola ugnal mestne tekmece na Old Traffordu s 3:1 na uvodni polfinalni tekmi ligaškega pokala, spet obnesel: "lažni devetki"sta zablestela tudi v španski metropoli. Prvega je trener za prikazano še posebej pohvalil: "Lani je bil poškodovan, zdaj pa dela kot nor, je ustvarjalen, pravzaprav izjemen nogometaš." V analizi tekme pa ni pozabil lepih besed nameniti še enemu od junakov madridske zmage: "Ni ga napadalca na svetu, ki bi bil aktiven v igri brez žoge, kot jeKajpak se Katalonec ni mogel – ne glede na odlično predstavo svojega moštva – izogniti vprašanjem o omenjenem zapletu kluba z evropsko zvezo in pogledu na napovedano kazen. "Želim si, da bi moštvo igralo dobro in zmagovalo, naši pravniki pa se bodo ukvarjali z Uefo in ji poskusili dokazati, da smo tu nismo delali napak, temveč zgolj lepo zgodbo," je poudaril.Zdaj pa se želi predvsem preusmeriti k izzivom nogometne Evrope. Pred leti se je namreč zelo resno lotil dela pri Bayernu, navduševal stroge delodajalce z natančno in temeljito strategijo, javnost z nadvse korektnim znanjem nemškega jezika, z igralci se nato veselil domačih lovorik, a v bogato klubsko zgodovino se le ni zapisal na seznam osvajalcev evropskega klubskega naslova. S svojo Barcelono ima na trenerski klopi dva, to sušo od pomladi 2011 si zdaj želi prekiniti na Otoku.