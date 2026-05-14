Nogomet

Guardiola želi Barceloninega dragulja

Manchester City naj bi skušal Barcelono prepričati z denarjem in igralcem.
Omar Marmoush naj bi bil del morebitne Cityjeve ponudbe, s katero bi Barcelona dobila tudi napadalno rešitev. FOTO: Phil Noble/Reuters
Omar Marmoush naj bi bil del morebitne Cityjeve ponudbe, s katero bi Barcelona dobila tudi napadalno rešitev. FOTO: Phil Noble/Reuters
Blaž Potočnik
14. 5. 2026 | 15:01
Manchester City očitno ne želi ničesar prepustiti naključju. Po sezoni, v kateri obramba ni bila na ravni, kakršne je Pep Guardiola vajen, naj bi se angleški velikan ozrl proti enemu najbolj zanimivih mladih branilcev v Evropi. V ospredju je Pau Cubarsi, komaj 19-letni osrednji branilec Barcelone, ki ga v Kataloniji vidijo kot enega temeljev prihodnosti.

Slot ne pakira kovčkov: Verjamem, da bom ostal

Marmoush kot vaba za Barcelono

City naj bi se zavedal, da klasična ponudba pri Barceloni ne bo dovolj. Cubarsi ima pogodbo do leta 2029, njegova odkupna klavzula pa naj bi znašala kar 500 milijonov evrov. Zato naj bi na Etihadu razmišljali o drugačni poti: v posel bi vključili Omarja Marmousha, ki pri Cityju zaradi konkurence v napadu ne dobiva želene minutaže, ob njem pa naj bi bila pripravljena tudi dodatna denarna odškodnina.

Pau Cubarsi je eden največjih draguljev Barcelonine nove generacije in igralec, ki ga v Kataloniji ne želijo izgubiti.FOTO: Vincent West/Reuters
Pau Cubarsi je eden največjih draguljev Barcelonine nove generacije in igralec, ki ga v Kataloniji ne želijo izgubiti.FOTO: Vincent West/Reuters

Zamisel ima svojo logiko. Barcelona naj bi poleti iskala novega napadalca, Guardiola pa naj bi prav v tej potrebi videl možnost, kako katalonski klub pripraviti vsaj do razmisleka. Toda Cubarsi ni običajen prestopni artikel. Pri Barceloni ga vidijo kot dolgoročno rešitev v obrambi, produkt La Masie in enega najbolj prepoznavnih obrazov nove generacije, zato bi njegova prodaja pomenila precej več kot le običajen prestop.

Težka zgodba za City

Cubarsijev vzpon je bil izjemno hiter. Barcelona ga je po preboju v prvo ekipo dodatno zaščitila z novo pogodbo, španski mediji pa ga opisujejo kot enega ključnih igralcev projekta Hansija Flicka. V prejšnji sezoni je odigral večino minut in se uveljavil kot eden najbolj zrelih mladih branilcev v Evropi. Prav zato zanimanje Cityja ne preseneča, a to še ne pomeni, da je posel realen.

Aluminij je z manj naredil veliko

Za Guardiolo bi bil Cubarsi skoraj idealen profil: branilec, ki zna igrati pod pritiskom, dobro razume igro z žogo in se slogovno zelo naravno prilega ekipi, ki želi napad začeti že iz zadnje vrste. Toda pri Barceloni je njegova vrednost večja od tržne cene. V njem vidijo igralca, okoli katerega lahko gradijo obrambo za naslednje desetletje, zato bi moral City zares močno zamajati katalonsko prepričanje, da je Cubarsi eden tistih, ki preprosto niso naprodaj.

Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Emirati pozivajo k nadaljevanju vojne proti Iranu

Združeni arabski emirati so eden od ključnih akterjev nestabilnosti v širši regiji in tesna partnerica Izraela ter ZDA.
Boštjan Videmšek 14. 5. 2026 | 15:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Franc Forstnerič izvoljen na čelo SAZU

Novi člani predsedstva funkcijo začeli 1. junija in jo opravljali tri leta.
14. 5. 2026 | 15:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester City

Guardiola želi Barceloninega dragulja

Manchester City naj bi skušal Barcelono prepričati z denarjem in igralcem.
Blaž Potočnik 14. 5. 2026 | 15:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V bolnišnici ste, bolniške pa morda nimate: kako je to mogoče?

Zakaj hospitalizacija sama po sebi ne prinese bolniškega staleža in kdo lahko odloča o tem, pojasnjujejo na ZZZS.
14. 5. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Trump na Kitajskem

Elon Musk znova ob Trumpu: V Peking je šel s svojim sinom

Obisk razkriva vse bolj zapleten položaj Muska, čigar poslovni imperij je tesno povezan s Kitajsko, hkrati pa tam izgublja položaj.
14. 5. 2026 | 14:19
Preberite več
